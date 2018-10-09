長者免費打肺炎疫苗 美意打折

台北市長柯文哲（中）27日出席臺北市65以上市民免費肺炎鏈球菌疫苗施打政策宣布活動。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

台北市長柯文哲去年推出老人新政，自編預算免費替65到74歲長者施打肺炎鏈球菌疫苗，不過，議員簡舒培發現，去年接種率僅14.8％，今年衛生局配合社區施打，但僅開放短短1周時間登記，里長來不及宣傳，效果有限，她要求衛生局延長登記時間，或研議給自行到醫療院所施打的長者掛號補助。

只給1周宣傳 效果有限

肺炎好發於65歲以上長者，有心血管、糖尿病等慢性病者，更是高危險族群。

北市去年10月編列預算補助，只要到北市合約醫療院所付掛號費，即能免費施打，但許多長者不良於行，又因考量需額外付掛號費，接種人數僅3.9萬人，接種率14.8％。

簡舒培指出，衛生局今年決定配合10月15日里辦公處施打流感疫苗，一併進入社區，但肺鏈球菌疫苗涉及多元補助，需事前查核身分準備疫苗數量，衛生局本月發函各里辦公處，僅開放長者1日到8日向里辦公處報名。

補助掛號費 還需再評估

許多里長抱怨，2日才收到函文，宣傳期程壓縮，短短幾天很難完全周知所有長者，時間根本不夠。簡舒培要求，衛生局應延長宣傳期程，針對來不及報名施打的長者，需研議補助到醫療院所施打疫苗的掛號費。

衛生局疾管科長歐佳齡表示，因施打前要逐一查詢戶籍、年齡、是否重複接種等資格，15日就要開打，延長登記時間在行政作業上有困難。她強調，未到里辦公處登記的民眾，仍可隨時到北市醫療院所施打疫苗，到聯合醫院院外門診部可免收掛號費用。

至於議員建議補助掛號費，歐佳齡說，今年來不及，會先看看整體社區長者報名狀況，再看如何宣導長者到醫療院所接種。

(中國時報)

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