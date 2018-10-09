余天替歐金獅站台 黨內撻伐

2018年10月09日 04:11 中國時報 許哲瑗／新北報導

因涉入賄選未獲民進黨提名的第七選區（土樹三鶯）市議員參選人歐金獅，年底選戰以無黨籍身份捲土重來，日前競選總部成立大會，民進黨部主委余天竟然到場站台，引起同黨參選人痛批「破壞遊戲規則」、「帶頭違規」；余天澄清「我是來替蘇貞昌拉票」。

第七選區市議員應選10席，民進黨席高額提名6人，加上同為綠營出身的無黨籍陳世榮、歐金獅，讓綠營選情成為刀刀見骨的割喉戰；其中鶯歌地區以往有近半選票外流，這屆藍綠都沒提名人選，成為兵家必爭之地。

選情刀刀見骨 令同仁心寒

但身為民進黨部主委的余天，卻在7日晚間以「率領台灣藝能界眾藝人」為名義，和女兒余苑綺及藝人王彩樺、許志豪、閃亮亮、安真佑等人出席歐金獅鶯歌競選總本部成立大會，替他拉抬聲勢，引起同選區綠營參選人不滿，質疑「破壞遊戲規則」。

同區民進黨參選人私下指出，歐金獅雖是綠營老將，但因涉賄選案，本屆以無黨籍參選，結果余天替他拉抬聲勢，還請藝能界多位大咖站台，根本是亂來，痛批「這不是破壞遊戲規則嗎？」

他指出，第七選區選情緊繃，此舉無疑是為綠營選情投下震撼彈，尊重任何人以任何方式站台，但身為黨部主委，竟然還替歐金獅站台，令同志心寒。

稱替蘇拉票 仍以黨內為主

余天解釋，歐金獅出身綠營，兩人都是老交情，且他是替蘇貞昌拉票，這很正常。

民進黨新北市黨部執行長李建興回應，余天到場替蘇貞昌拉抬鶯歌聲勢，絕沒有說出「歐金獅凍蒜」等話，至於此舉引起黨內參選人爭議，「我們仍以黨內參選人為主要目標」。

歐金獅辦公室也強調，晚會當天余天穿著蘇貞昌競選背心，而非穿著黨部主委背心，可見他是來替蘇貞昌拉抬鶯歌選情。

(中國時報)