加入準公托 私幼盼穩定收托

2018年10月09日 04:11 中國時報 莊旻靜／竹縣報導

新竹縣政府今年度準公共化幼兒園見證儀式，8日上午在教育處會議室舉辦，縣內11家加入準公共化的幼兒園所業者出席，也反映相關心聲，希望國教署補助不應南北統一標準、加入準公共化非劣幣驅逐良幣，希望以穩定收托，並著重教學。

補助不應南北統一標準

新竹縣政府祕書長蔡榮光、教育處長劉明超、幼教科長沈舒婷等人出席，劉明超表示，當年幼托整合時，也有不少問題，業者有勇氣，也期望透過11個園所，反映相關問題。他說，教育處會站在一起，將所面臨到的難處包含涉及教師、學生權益，或是教學設備中央是否應補助加入準公共化的私幼等，會反映給國教署。

有業者指出，先前部分學者表示，私幼加入準公共化是劣幣驅逐良幣中的劣幣，但事實並非如此，加入的業者多半期望透過穩定收托，加強教學品質，也有業者指出，目前常面臨到上學期招不滿、下學期爆滿的狀況，因此期望加入準公共化之後，減輕家長負擔，更願意送孩子上學，園所招生穩定，更能將重心放在教學上。

盼政府鬆綁5歲免學費

芮蒂幼兒園長陳惠蘭說，目前加入準公托的園所以南部居多，北部比例相當低，她認為物價、經營成本有所差異，中央應視區域調整，而非統一標準，讓北部業者也有意願加入準公共化。另外，陳惠蘭也建議，政府應鬆綁5歲幼兒免學費。

(中國時報)