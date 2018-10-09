台中新市政中心廣場 迎花博

「新市政園區花與綠競圖」將新市政中心變身成為親民園地，也為台中市增添不同的光彩。（盧金足攝）

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中國時報
盧金足／台中報導
圖為以「花環、花鏡、花籽」建構花與綠展覽的主題。（盧金足攝）

台中市變成一座處處花博的城市！市府8日為新市政中心廣場「花環、花鏡、花籽」揭幕，栽種3萬盆植栽、多達50種類以上的代表性植物；搭配休憩座椅空間，讓新市政中心變成一座萬紫千紅的大公園。

台中市政府舉辦「新市政園區花與綠競圖」活動為花博暖身，透過公開競圖將市府廣場設計為連結人與花的地方，經過市府與設計團隊1年多的努力，改造成果8日公開在市民面前亮相。

保育石虎 花博升級

副市長林陵三表示，台中花博因保育石虎更改場地，獲得國際園藝生產者協會肯定；從國際花博冠名為世界花博，讓花博不只是一次活動，而是富含傳遞保育觀念。

都發局長王俊傑說，經由競圖設計，將新市政中心打造為更親民且親切的地點，為花園城市帶來更廣的效益。

三大主題 營造花都

設計團隊指出，以「人本空間」為主軸，讓市民感受生活放鬆身心；「流動空間」凸顯新市政開放空間，讓人群感受大台中生活魅力；還有「互相體驗空間」，創造給親子互動的生活場域。

新市政中心廣場以此三大空間概念，轉化成「花環、花鏡、花籽」主題，打造花環境景觀營造，「花鏡」意象創造一處樹叢，「花籽」栽種適合小朋友欣賞的植栽高度，讓不同年齡層民眾都能從生活參與花博。

(中國時報)

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