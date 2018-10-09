平安鹽祭 10月14日請鹽健走揭序幕

2018年10月09日 04:11 中國時報 莊曜聰／台南報導

一年一度的鯤鯓王平安鹽祭將於27、28日2天在王爺總廟台南北門南鯤鯓代天府登場，今年的平安鹽祭由五府千歲中的吳府王爺擔綱活動代言人，在所有的活動意象及平安鹽福袋上，都能看得到文武全才的吳王爺形象，而首部曲「請鹽敬啟健走」則在14日登場，為活動拉開序幕。

護鹽至代天府祈福

平安鹽祭邁入第15年，剛好今年也是北門井仔腳瓦盤鹽田200周年紀念，兩者結合，以「鹽業兩百，祈福三曲」為主題，14日在井仔腳鹽田舉行請鹽科儀，再與參加健走活動的民眾，一起將鹽護送到南鯤鯓代天府，祈福求平安，全程7公里，報名完成的民眾都能拿到雲嘉南風管處及南鯤鯓廟的鹽福袋，以及紀念衣、帽、方巾及鑰匙圈。

平安鹽福袋每年都有不同設計版本，雲管處及南鯤鯓廟都會推出，袋中裝有平安符與海鹽，經過五府千歲及萬善爺加持，廟方也會禮聘道長祭鹽祈福，可保平安，也頗具收藏價值。

參加送Q版鹽福袋

繼前年的李府千歲、去年是池府千歲，今年則是吳府千歲出馬代言，Q版造型相當可愛，福袋背面結合北門沿海景致，黑面琵鷺、水晶教堂、虱目魚、黑腹燕鷗等輪番上場，今年則是百年鹽田。

雲管處遊憩課長賴怡蓉表示，在平安鹽祭期間，2天將會送出1.3萬個雲管處版鹽福袋，遊客若秀出在活動現場的打卡紀錄，1人就可獲得2個福袋；南鯤鯓代天府公關組長陳思妤說，南鯤鯓版鹽福袋總計送出1萬個，現場有搏杯挑戰賽，只要擲出聖筊就能拿到。

(中國時報)