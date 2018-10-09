陳錦錠爭取預算 助人行道改建

2018年10月09日 04:11 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

回家之路更順暢！新北市中和區南勢角一帶發展較早、老舊公寓眾多，國民黨新北市議員陳錦錠向市府爭取逾3000萬元預算，協助改善景平路、景新街人行道，還增設機車停車格，嘉惠當地5個里、近2萬名民眾。

陳錦錠表示，常接獲里長、里民陳情，景平路、景新街一帶人行道破損，民眾跌倒、與車爭道險象環生，她開始與當地景南里長胡宇辰、景本里長張林秀麗、景平里長游進興、興南里長呂明志、崇南里長鄭茂盛等溝通，獲得共識。

陳錦錠表示，景平路、景新街緊鄰中和興南夜市，觀光人潮眾多，如果整體施作不僅方便民眾外出、返家，更可以讓到訪夜市的遊客對中和留下深刻且美好的印象。

「改建人行道一舉數得！」陳錦錠強調，改建工程除了人行道本體以外，另外更增設機車停車區以及電桿地下化，一來解決民眾停車需求，再者，良好的人行道空間，可以加裝智慧型公車站牌，讓民眾停等公車更加安全便利。

游進興大讚「人行道改建是創新作法」，他表示，以往機車很容易停到騎樓，如今完工後設有高低差以及停車格，機車不再亂停，市容景觀變得更好。

張林秀麗則表示，改建前的人行道非常髒亂，感謝陳錦錠協助爭取經費改建，讓民眾外出返家時都可以有一條乾淨又平穩的道路。

鄭茂盛表示，人行道改建爭取已數年未果，感謝陳錦錠協助爭取，才讓市府重新重視南勢角一帶的交通。胡宇辰則說，景新街有南勢角最大的郵局，人行道改建後，機車違停的狀況已獲得改善。

(中國時報)