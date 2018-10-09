彰化長青卡 議員籲促擴大補助

2018年10月09日 01:47 中國時報 謝瓊雲／彰化報導

彰化縣政府推出「長青幸福卡」，年滿65歲長者可以申請，持卡後享有每月1000元的乘車補助；不過長期來利用率偏低。彰化縣議員白玉如、陳蔣秀美和蕭如意呼籲縣府比照台中市，放寬使用範圍；社會處指，將視整體財源和實際需求，再納入評估。

白玉如指出，台中市的「敬老愛心卡」搭乘公車補助範圍極廣，除了台中市、還遍布苗栗、彰化、南投等4縣市，上個月起更放寬到搭乘計程車、診所看診的掛號費與部分負擔，推出後頗受好評。加上縣內很多偏鄉公車路線不發達，鄉下長者使用率偏低、對卡片補助無感；建議縣府應加快腳步研擬放寬、造福偏鄉長輩。

社會處長黃淑娟指出，2015年開辦長青幸福卡結合悠遊卡、一卡通功能以來，目前約11萬人持卡，縣府陸續跟彰客、員客和南投客運合作；路線行駛範圍包括台中、彰化、南投和雲林四縣市，並積極開發包含彰化、員林、鹿港、和美及溪湖到溪頭等公車路線。

魏明谷說，幸福長青卡主要希望健康長者三五成群、搭免費公車四處趴趴走、去旅遊，以延緩老化、失能；全縣65歲以上人口超過20萬，若每人每月1000元，總經費高達24億元，待縣府開拓更穩健的稅收來源，再研議是否擴大卡片使用範圍。

(中國時報)