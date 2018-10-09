台灣錦鯉達人 標下最貴錦鯉

2018年10月09日 04:11 中國時報 張朝欣／雲林報導

雲林縣崙背鄉欣昌錦鯉養殖場總經理鍾瑩瑩，上星期參加日本阪井養魚場競賣會，以2億300萬元日幣（約5500萬元台幣）代人標下1隻名為「S傳說」的紅白相間錦鯉，堪稱是全世界最昂貴錦鯉，據傳將送給大陸企業阿里巴巴董事長馬雲做為退休禮物，但尚待證實。

鍾瑩瑩為台灣錦鯉達人，除了在家鄉崙背鄉開設欣昌錦鯉養殖場，也成立華錦顧問公司從事農漁買賣事務，上星期鍾瑩瑩受委託前往日本廣島參加阪井養魚場競賣會，鎖定1隻號稱「S傳說」的錦鯉，最後擊敗眾多競標者，以2億300萬元日幣得標。

目前尚在日本的鍾瑩瑩於臉書上寫道，「S 傳說」魚齡9歲、魚身長101公分，起拍價1000萬日幣（約270萬台幣)，1標100萬日幣（約27萬元台幣）或直接加價，經激烈競爭，最後得標價為2億300萬日幣。

鍾瑩瑩的父親鍾英哲8日在欣昌錦鯉養殖場表示，一般最高檔錦鯉在日本拍賣，價格大約落在日幣6、7000萬元，超過1億元並不多見，「S傳說」創下歷史天價，可能是因為「S傳說」拿下2次日本大賽總冠軍，讓不少競標者勢在必得，因而拉高得標價格。

鍾英哲說，「S傳說」的體型完美，白色身軀上的紅色斑紋鮮紅無比，有如在水中游走的藝術品，來自大陸的委託者曾說：「不計代價一定要得標」，瑩瑩總算不負所託，並打算買下「S傳說」後代回台飼養育種，希望養出世界級的錦鯉。

(中國時報)