北漂青年多少 藍綠交鋒

2018年10月09日 01:47 中國時報 李義 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄北漂青年有多少？藍綠各自引用中央資料，持續隔空交火。民進黨議員邱俊憲引行政院主計處統計，試算出約7萬人，韓國瑜則推估30萬到50萬人之間。

邱俊憲8日市政總質詢說，以行政院主計處統計，就業所得來自居住縣市以外比例，高雄僅5.3％，邱說，換算就業人口數後，北漂僅約7萬人，質疑某些政治人物聲稱30至50萬人北漂怎麼算的？

邱受訪表示，106年高雄市人口277萬人，就業率48％，得出132.96萬就業人口，再依行政院主計處外縣市收入比率的5.3％，得出7萬出頭人數。

邱說「一定有北漂，但不能憑感覺」，這些數字就如同民調，抽樣調查慨念；他強調，數字多寡代表事情的嚴重性，可是不論數字多或少，只要想返鄉工作，政府就應一視同仁看待他們的期待。

市府則說，勞保投保人數增加14萬顯示常住及工作人口都增加，「籍在、人不在」於外縣市就業者北部最多，每人可支配所得合併後高雄增加15％等數據，認為數十萬北漂說法太誇張。

韓國瑜聞訊反問，代理市長許立明說北漂1萬人以內，邱說約7萬人，「是邱打臉許，還是許打臉邱」。韓國瑜表示，依內政部統計，至去年底止，高雄市出生，戶籍卻在台北、新北、桃園、台中、台南、新竹市及新竹縣的人口數高達41萬人，高雄市的北漂年輕人估計在30萬到50萬人之間。

還有很多買不起房子、戶籍只能繼續留在高雄市的年輕人，從2012年到2017年，高雄市25歲到44歲的年輕人便減少了8萬2千多人，20年來北漂的年輕人估計在30萬到50萬之間，絕對是很合理的數字。

(中國時報)