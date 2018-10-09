決戰金沙鎮 盼重現昔日風華

2018年10月09日 04:11 中國時報 李金生／金門報導

金門第2大行政區金沙鎮長選舉4搶1，主打復興沙美商圈，重現往日榮景，凸顯當地居民集體焦慮和共同期待，激烈競爭也牽動縣長選情，成為國民黨期待藍天再現的指標戰區之一。

4年前，金沙鎮長僅陳其德1人同額競選，今年則是4人角逐的局面，在昔日駐軍大量裁減，人口快速外流下，景況已是一片蕭條，重現昔日風華是競爭者的主力訴求，也是未來新鎮長必須肩負的重擔。

獲國民黨提名，在地方經營多年的王石堆，基層實力雄厚，提出包括推動興建兩岸「金嶝大橋」在內的9大政見，寬廣的大方向展現對翻轉金沙的用心。

主要競爭者吳有家強調自己深耕金沙12年，是最了解這塊土地和鄉親需要的人，平日廣泛參與地方公共事務，讓鄉親留下好印象，「當仁不讓」是支持者給他最有力的聲援。

出馬強力挑戰的王國代則承諾，他當選後4年薪水將全數捐出作為公益基金，表現他志在必得的旺盛企圖心，從他成立競選總部當天，數百鄉親熱情相挺來看，也有一較高下的實力。

出身青嶼的返鄉青年張翰林，對振興地方也有些構想，包括將穿越明、清2代以來的景點串連起來，並導入觀光設計、藝術與文創，以及針對鎮內宮廟、風獅爺多的特色，規畫宗教活動帶動旅遊人氣，並且減少人口外流，都讓今年選戰大鳴大放，較往年熱鬧許多。

(中國時報)