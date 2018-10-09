南市10餐飲業 取得清真認證

台南市政府經發局從2017年開始，透過商業現代化輔導計畫，鼓勵餐飲業者申請穆斯林友善餐廳認證（MFR），今年度共有10家業者取得認證。（莊曜聰攝）

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中國時報
莊曜聰╱台南報導

政府推動新南向政策，為提供穆斯林旅客到台南時能有更友善的消費空間，台南市政府經發局從2017年開始，透過商業現代化輔導計畫，鼓勵餐飲業者申請穆斯林友善餐廳認證（MFR），今年度共有10家業者取得認證，涵蓋飯店及小吃，並建立消費資訊平台提供販售清真認證商品店家查詢，為穆斯林遊客提供更全面性服務，也搶攻周邊商機。

南市經發局與中國回教協會、國際穆斯林觀光產業、高雄清真寺合作推動認證，經送審、場勘、教育訓練及評鑑流程後，上半年共有「走馬瀨農場」、「蜜瑪印尼餐廳」、「無米樂米食館」、「園萊甜品良食」、「修安豆花」，下半年則有「淞子坊健康素食」、「芋豆賞」、「韓金婆婆豆腐酪」、「夥茶」通過認證，桂田酒店則取得餐食與旅館認證標章。

經發局指出，穆斯林餐飲認證並不容易，廚房必須是專用獨立空間，食材及調味料需要通過清真食品認證，料理禁用豬肉、酒類，下半年通過業者涵蓋純素餐點、手工冰品、鮮奶酪、天然水果茶等，不但符合穆斯林需求，也是值得民眾一嘗的健康美食。

全球穆斯林人口約有18億，占全球4分之1強，與華人市場規模相當，商機龐大，經發局表示，將會繼續輔導南市餐飲業通過穆斯林友善認證，將台南打造成穆斯林友善城市，吸引更多旅客造訪台南。

(中國時報)

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