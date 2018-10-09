墾丁新種樹棲型陸蟹 命名確定

墾管處委託國立中山大學博士班研究生李政璋觀察陸蟹生態，圖為古氏擬相手蟹。 （墾管處提供）

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中國時報
謝佳潾／屏東報導
墾管處委託國立中山大學博士班研究生李政璋觀察陸蟹生態，圖為老猴擬相手蟹。（墾管處提供）

全台約有60多種陸蟹且以地棲性居多，樹棲性只發現2種，直到中山大學博士班研究生李政璋在港口溪及保力溪周邊的水圳灌叢上各發現1種樹棲型擬相手蟹屬陸蟹、並經3年研究後，確定為新品種，特地命名為「古氏擬相手蟹」及「老猴擬相手蟹」。

李政璋指出，這2種陸蟹最明顯的特徵是腳趾頭非常短，牠的整隻腳像鉤子一樣，方便把自己「鉤」在垂直的樹幹上，在過去，全世界具有「短趾」特徵的擬相手蟹就只有非洲東岸的瘦身擬相手蟹。

為此，李政璋與新加坡大學與印尼科學院的分類學家合作3年，網羅非洲東岸與東亞、東南亞各地具有「短趾」形態的擬相手蟹標本，也親赴陸蟹產地觀察活體的族群生態，最後發現西太平洋一帶共有7種尚未被描述與命名的新種，其中2種就分布在墾丁的港口溪與保力溪。

李政璋說，在確定發現新種後，特地將港口溪發現的命名為「古氏擬相手蟹」，藉此感謝墾丁國家公園護蟹志工古清芳，謝謝他長期協助調查陸蟹，而在保力溪發現的則取為「老猴擬相手蟹」，因牠體型較小，且常在樹枝間快速地攀爬與跳躍，就如小猴子一般。

墾管處表示，在墾丁約可發現到50種陸蟹，而在補助研究生專題研究經費支持下，數字持續上升，李政璋新發現的2種陸蟹便是一例，也登上國際學術期刊「Zootaxa」。

(中國時報)

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