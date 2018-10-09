修法今三讀 山坡地老公寓都更 將解禁

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中國時報
陳燕珩／台北報導

台北市有不少山坡地住三公寓屋齡超過30年，依現行法規不能都市更新，遭質疑不合理，為此闕枚莎等41名議員連署提案，修法開放位於山坡地住三、且非地質敏感區建物得以都更，法案8日在議會二讀通過，預計今天三讀，修法後將有13處山坡地住三解禁，多位於文山和內湖區。

闕枚莎指出，市府2008年修訂都更相關作業須知，僅限住二山限區不得辦理都更，但2011年修訂「台北市都市更新自治條例」卻規定，只要位在山坡地，不論土地使用分區為何，都不能都更，事後也未提出具體政策理由。

她表示，北市位在山坡地住三建物有3423戶，其中2805戶是5樓以下老舊公寓，大部分屋齡超過30年，且鄰近大馬路，卻因被畫成山坡地，出現隔條馬路就不能都更的窘況。她強調，這些居民多是弱勢者，無能力另購新屋，加上房子老舊不安全，仰賴都更完成重建。去年市議會曾舉行公聽會，聽取專家學者建議，當時五大技師公會多持贊同意見，認為做好水保，對環境疑慮不大。法案昨在議會二讀，若無意外今將三讀通過。

不過，北市都更處原反對修法，認為山坡地不適合用容積獎勵辦都更，建議走危老條例，小規模辦重建，對環境衝擊較小。如今法案將三讀，都更處總工程司簡瑟芳說，會遵循修法結果，法案三讀後，最慢明年初上路。

(中國時報)

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