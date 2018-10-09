三昧堂布袋戲電影 11月首映

2018年10月09日 04:11 中國時報 張亦惠 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

近年來經常應邀到世界各國宣傳台灣布袋戲文化的三昧堂創意木偶團隊，由來自各領域的業餘布袋戲迷組成，除製作戲偶外，2015年更結合國樂，開創獨一無二的「布袋戲音樂劇」，近來團員也開始嘗試拍「布袋戲電影」，預計11月底在嘉義表演藝術中心首映。

三昧堂行銷總監嚴仁鴻說，之所以會有布袋戲音樂劇，是2015年時一個「美麗的錯誤」讓三昧堂有機會與迴響樂集的音樂家蔡玉眞合作。由蔡玉眞為三昧堂量身訂做國樂配樂，以最親近觀眾的「無戲台」表演方式，操偶師與戲偶一同現身演出，走入觀眾席與戲迷互動，加上樂團老師現場演奏配樂，搭配音樂會特有的曲目導聆解說，創造出全新的「布袋戲音樂劇」。

很多人無法想像，這些戲偶累積許多忠實粉絲，例如，目前最火紅的「孔雀明王」就有大批女性粉絲，甚至為其爭風吃醋；也有荷蘭的阿嬤一見戲偶就愛上，從家鄉搭火車「追星」。三昧堂的戲偶原先是展覽用，衣服、頭飾、身上的每個細節皆相當精緻，1尊戲偶約有7至9公斤重，嚴仁鴻笑說，操偶師每演一次音樂劇，就推拿、針灸樣樣來，但戲偶的精緻度及美是他們不可割捨的部分，也是觀眾觀賞的重點之一。

三昧堂從一開始製作戲偶、到世界各地展覽，到2015年開始的音樂劇，每場展覽及表演都不收費，嚴仁鴻說，團隊成員都是布袋戲迷，秉持「分享」心情，希望能將布袋戲文化推廣出去。現在也越來越多戲迷，慕名到三昧堂駐點的嘉縣表藝中心取景、外拍，演出更是場場爆滿。

三昧堂發展至今已有10年歷史，近來團員們更嘗試拍「電影」，由電視導播出身的多多及團隊成員們，一步一步摸索，運用三昧堂原創戲偶、原創劇本、表藝中心的場景，拍攝出他們心目中的「布袋戲電影」，預計11月底在嘉縣表藝中心首映。

(中國時報)