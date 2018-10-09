全台首套原民本位教科書 屏東推出

2018年10月09日 01:47 中國時報 林和生／屏東報導

經過4年多努力，透過不斷試教、修正等流程，在各方專家層層把關下，全國第一套原住民族本位教科書8日正式在屏東推出；包括國小一到六年級國語、數學、英文及自然等學科，藉由知識連結孩子們最熟悉的文化元素，除喚起族群認同，也盼引起學習興趣。

「誰說數學課本只能數蘋果，山豬當然也能拿來入題」，為了完成課本教材，編輯團隊透過文化採集、融入教育部課綱，再將耆老傳達的山林智慧，藉由藝術家的筆畫出來，每一章節必須耗時1個月才能完成。

「文化都沒了，生命怎會有靈魂」，屏東縣長潘孟安強調，讓孩子透過課本更瞭解生長地方，是教育本質、也是文化傳承潛移默化的工作，目前推出屬於排灣族自己的教材只是起點、但不會是終點，未來可望有魯凱族、客語與新住民教材陸續推出，讓這件事一直是進行式。

出身教育界的屏縣府原民處長伍麗華指出，身為教育人，一直很想為孩子作件事，就是還給他們一套屬於自己的教材，試想，如果偏鄉和台北使用同樣教科書，卻想像應具備同樣的學習成效，其實對部落孩子很不合理。

屏縣府教育處長王慧蘭也說，如何利用祖先智慧、迎向前瞻未來，整套教科書編輯完成後將推廣至全縣原住民鄉學校選用；原民會也透露，前瞻計畫已編列1億元在屏東建置民族教育基地，期待2年後能完成族群師資培訓與教材編撰等工作。

(中國時報)