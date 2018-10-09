饒慶鈴高掛國旗 劉櫂豪設新創基金

2018年10月09日 01:47 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

國民黨台東縣長參選人饒慶鈴8日清晨在「全台最美高架橋」金崙大橋掛國旗，為中華民國生日暖壽；民進黨台東縣長參選人劉櫂豪，爭取年輕人票源，將整合中央、地方、民間資源，設立1億元新創基金助年輕人創業。

「中華民國生日快樂」饒慶鈴8日清晨7點以台東縣議會議長身分，帶領縣議員翁麗吟、尤忠正、蔡玉玲、章正輝，及金峰鄉長宋賢一，太麻里代表雷明聖、邱天生，村長陳李雲清以及鄉民代表、村長參選人等，在緊臨太平洋的南迴公路金崙大橋，一行人掛國旗後，齊聲唱國歌，並高喊「中華民國萬歲、中華民國生日快樂」。

饒慶鈴表示，相信大家已經很久沒看到旗海飄揚的盛況，這次在全台最美高架橋熱門打卡景點遍插國旗，除了為中華民國暖壽以外，也希望讓大家看到國旗的美麗。

另一方面，民進黨台東縣長參選人劉櫂豪在多位創業青年見證下，公布「新創基地 活力台東」政見，期許自己成為青年創業者的好夥伴，並表示未來會整合中央、地方、民間資源，設立1億元新創基金來幫助年輕人。

劉櫂豪表示，新創基地就是基於台東年輕人目前面臨外地就業、及現在少子化等問題所提出，希望可以讓更多的年輕人留在故鄉打拚、圓夢，除了創業基金解決資金問題外，也要將閒置空間打造群聚創業聚落，讓台東成為每個人都能安居樂業的好地方。

(中國時報)