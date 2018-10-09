饒慶鈴高掛國旗 劉櫂豪設新創基金

友善列印
中國時報
／台東報導

國民黨台東縣長參選人饒慶鈴8日清晨在「全台最美高架橋」金崙大橋掛國旗，為中華民國生日暖壽；民進黨台東縣長參選人劉櫂豪，爭取年輕人票源，將整合中央、地方、民間資源，設立1億元新創基金助年輕人創業。

「中華民國生日快樂」饒慶鈴8日清晨7點以台東縣議會議長身分，帶領縣議員翁麗吟、尤忠正、蔡玉玲、章正輝，及金峰鄉長宋賢一，太麻里代表雷明聖、邱天生，村長陳李雲清以及鄉民代表、村長參選人等，在緊臨太平洋的南迴公路金崙大橋，一行人掛國旗後，齊聲唱國歌，並高喊「中華民國萬歲、中華民國生日快樂」。

饒慶鈴表示，相信大家已經很久沒看到旗海飄揚的盛況，這次在全台最美高架橋熱門打卡景點遍插國旗，除了為中華民國暖壽以外，也希望讓大家看到國旗的美麗。

另一方面，民進黨台東縣長參選人劉櫂豪在多位創業青年見證下，公布「新創基地 活力台東」政見，期許自己成為青年創業者的好夥伴，並表示未來會整合中央、地方、民間資源，設立1億元新創基金來幫助年輕人。

劉櫂豪表示，新創基地就是基於台東年輕人目前面臨外地就業、及現在少子化等問題所提出，希望可以讓更多的年輕人留在故鄉打拚、圓夢，除了創業基金解決資金問題外，也要將閒置空間打造群聚創業聚落，讓台東成為每個人都能安居樂業的好地方。

(中國時報)

震後重建 京城銀新化分行啟用 地方掃描－福德里4棵大樹斷頭封…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。