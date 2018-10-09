高階鑑識警官又酒駕 送辦

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中國時報
洪榮志／台南報導

台北市警局鑑識中心技正三線一星警官郭蓬生，繼去年3月擔任台南市警局鑑識中心主任期間，在新北市被巡邏員警查獲酒駕獲判緩起訴遭改調非主管職務後，8日凌晨再度於台南市安平區涉嫌酒駕自撞石墩被查獲，酒測值0.16毫克，訊後依公共危險罪嫌移送檢方偵辦。

昨天凌晨3點多，台南市警四分局接獲民眾報案指出，安平區育平、慶平路口，有1輛自小客車撞上路旁人行道石墩。員警到場處理時，赫然發現是「自己人」郭蓬生，現場並無人員受傷，郭員也坦承與友人小酌後駕車自撞，酒測值為0.16毫克。

今年57歲的郭蓬生，警佐班12期畢業，警界綽號「小胖」，具有鑑識專長，曾任刑事局研究員，2010年台南縣市合併升格後，即調任台南市警局鑑識中心主任，在多件重大刑案中，均扮演採集犯罪證據的重要角色，原本仕途一片大好，但卻栽在愛喝酒的壞習慣。去年3月酒駕被調任非主管職務，之後改調台北市警局；此次二度酒駕，北市警局也決定記1大過，並報請警政署調整服務地區。

郭蓬生在台南市任職期間，除推動鑑識中心DNA實驗室通過TAF認證，建置「DNA實驗室管理系統暨資料庫」，還協助偵破多件發生在台南市的重大刑案；其中，較著名的有2012年12月湯姆熊學童命案、2013年9月越南婦人分屍命案，還於2016年2月6日南台強震維冠大樓倒塌案中，全程參與所有相驗採證。

家住新北市三峽區的郭員，在台南長期以辦公室為家，只有周休才北返，遇有重大案件更常犧牲假期，親自到現場指導鑑識人員採證。但2012年底因身體不適前往醫院檢查時，赫然發現罹患癌症，自此即注重養生。

(中國時報)

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