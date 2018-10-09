法治的基礎及最後防線

2018年10月09日 04:11 中國時報 范疇

台灣以1人1票、政黨得以輪替的民主自豪，台灣社會對自由、人權等普世價值的探討熱情，在亞洲可說是名列前茅，這是台灣作為主體屹立於世的絕大優勢。但有一個問題，台灣社會至今怯於探討，那就是：為什麼在如此一個講究自由、人權且已經具有1人1票的國家，法治的觀念如此虛弱，導致不論哪個政黨執政，都可以玩弄法治而遂其攏權的目的？

難道民主的真義不正是權力的制衡？難道權力制衡的實施不是靠法治？如果對這兩個問題的答案都是YES，那麼一個法治欠缺的國家，可以被稱為一個真正的民主國家嗎？

法治的基礎落在哪裡？作為一個普通人，我的通識理解是：法治（Rule of Law）的3個要素是：一、對「公義」（Justice）的不斷探討；二、對「良知」（Conscience）的認識；三、對「流程」（Procedures）公開透明的堅持。

若以這3要素來評價台灣的法治，我會給第1項打70分，給第2項打60分，給第3項打不及格的50分，若強行把三者綜合評分，那就是勉強及格的60分。這評分完全是主觀的，沒有調查依據；我們也可以拿中國作對比，然後宣稱台灣已經99分；我們也可以拿北歐作對比，然後說台灣只有40分。和別人比，其實都沒有太多意義，最重要的還是自己和自己的過去比，和自己的未來比。

在我看來，對這3項評分的基石，最後都落在一個只有你自己知道的標準上：你對自己的Decency的要求。抱歉這裡使用了英文，實在是無奈。Decency這個英文字，幾十年來我想不出一個完全對應的漢字詞。到現在為止，我能想到的勉強貼切的翻譯是「正派」或「正直」，或「知恥」，但總覺得還是差那麼一點意思。

這種因為文化差距而帶來的翻譯困難，或許可以用一個情境例子來凸顯。在電影「末代皇帝」中，溥儀問他的英國老師莊世敦，英國的gentlemen和中國的「君子」有何差別？莊世敦回答說，英國人心目中的gentlemen就是he says what he means and means what he says（心口如一，說的就是心裡想的）。看出差異了嗎？漢字文化教育下，「君子，和而不同也」，一個君子，只要表面行為不踰矩，「口是心非」是可以被接受的，甚至屬於一種美德。換句話說，一個虛偽的人、一個假面的人，只要不得罪他人，就可以被歸為「君子」一類。而在英國文化下，這種人絕對稱不上一位Gentlemen。

漢字文化傳統中，發展不出「法治」觀念，只有誰控制誰的「法制」觀念。法治社會需要大部分人具有Decency，一種自我內在反省的能力，一種不自欺的人性元素，它不是社會道德規範，它比社會道德規範更底層，它是一種支撐社會道德的最後內心防線。漢字文化傳統下，並非完全沒有類似的元素，例如，「捫心自問」，一個人夜深人靜時，問問自己的行為及動機是否說得過去。這應該是人類的本能之一，但人類也有很多其他的本能，當一個人「捫心自問」的能力被其他本能掩蓋掉了，台灣會說「良心被狗吃了」，中國大陸會說「被豬油蒙了心」。這種內心防線可以說是人類所有道德行為的最後防線，失去了它，人就會掉落至陰暗的深淵。

一個社會是否公道，是否講公義，可以看它的3道防線在哪裡：司法的防線、社會道德規範的防線，以及捫心自問能力的防線。當司法防線淪陷之時，還有社會道德防線來評斷公道與公義；當社會道德防線也不保之時，我們可以訴諸人們捫心自問的能力。但是，當捫心自問的能力被遮蓋時，這個社會的公道與公義就失去了最終的支撐點。

這3道防線在台灣，每逢選舉，第1道司法防線就臨近失效，第2道的道德防線就成為工具，而第3道的捫心自問防線不是被肉桶利益的豬油蒙了心，就是被人性內的獸性吃掉了。

你我都知道，單靠1人1票是撐不起「民主」的，即使再加上「自由」，民主還是可能瀕危。缺了法治談民主，後果就是「君子」盛行，假面者勝出。60分的台灣，你是想向上比好呢，還是想向下比爛呢？那麼，你今天捫心自問了嗎？

（作者為戰略顧問公司負責人）

(中國時報)