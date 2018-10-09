2018年10月09日 04:11 中國時報 彭蕙仙

10月3日環保署環評大會審查「中油觀塘第三天然氣接收站環境影響差異分析案」，因環評委員人數不足流會；10月5日行政院長賴清德首度提出「觀塘換深澳」，即如果中油第三天然氣接收站環差過關，深澳燃煤電廠也可以考慮停建。過了一個周末，10月8日上午環保署副署長詹順貴表達辭意；下午環保署通過「三接案」，中油可以動工了。

從3日到8日，不到1個星期，三接案的發展行雲流水、一氣呵成。賴清德一聲令下，三接換深澳，說過就過；環保署求爺爺告奶奶，總算讓8日下午的環評會議湊足了開會人數；7名官派的環評委員全數投下贊成票，不負長官的交代；及時辭官的詹順貴，不必淌這個渾水，三接案闖關成功，從此跟他無關；甚至，日後在三接換下深澳後，他在3月時投下關鍵性的贊成票保送深澳燃煤電廠環差過關一事，也就可以隨風而逝了。至於爭取桃園市長連任的鄭文燦，在賴清德提出「交換說」後，當天就已表態只要環評過就會接受；雖說引發地方人士不滿，但是反正他自信領先對手夠多，選情應不受影響。

一天到晚被要求對深澳電廠表態，甚至還亂拍里長肚子，造成地方人士脹氣的新北市長候選人蘇貞昌，更鬆了一口氣，因為深澳電廠暫時不會是選舉話題了。

因此，目前看來，三接案過關，真可謂各方滿意的完美結局。要救選情的、要撇清的、要罵人的、要博取令名的、要保住非核面子的、要趕快動工的…，各取所需，統統如願以償。

當然也有倒楣的人事物。首當其衝的是可以保護海岸、有天然防波堤之稱的藻礁。台灣1600公里的海岸線中，只有不到50公里有藻礁的分布，其中桃園就擁有連續約27公里長藻礁地景。這不僅是全台面積最大，更是目前發現最大、最完整的藻礁生態系。

其次倒楣的則是台灣人民，天然氣發電廠並非不會造成空汙。蔡政府在2016年以「天然氣是低汙染能源」為由，公告天然氣設施不受《空汙法》處罰。目前國內12家氣電廠有半數申請「《空汙法》豁免權」，2家已經通過。然而天然氣在燃燒的過程中，所產生的二氧化碳約為燃煤的6成，產生的氮氧化物是燃煤的4成，而氮氧化物正是形成霧霾的主要空氣汙染物；況且天然氣在開採、運送、儲存、投料等過程中，會產生較二氧化碳更為嚴重的溫室氣體甲烷。

此外，台灣發電成本中，3成2受國際煤礦價格影響，卻有4成7是由國際天然氣價格決定。燃氣發電造成的高空汙、高電價，全民都得埋單。（作者為資深媒體人）

(中國時報)