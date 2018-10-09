顧立雄能讓良幣驅逐劣幣？

2018年10月09日 04:11 中國時報 楊方儒

就在1周內，加密貨幣或是中央銀行總裁楊金龍口中的「虛擬通貨」，主管機關終於塵埃落定。10月4日，楊金龍在立法院財委會備詢時表示，央行不適合作為虛擬通貨主管機關。隨即，金管會主委顧立雄承接了重任，表明金管會「可以擔任目的事業主管機關」，望治心切的交易所與發幣方，終於不再迷茫。

望治心切？這麼多的詐騙與洗錢案件，皆以比特幣為噱頭，新聞版面上的涉案金額，皆是以10億計，加上有更多沒有實際應用場景的「空氣幣」持續問世，大家怎麼會希望顧立雄來開刀？

關鍵在於，台灣或外來交易所與發幣方都希望合法與合規，良幣才能驅逐劣幣！全球最大交易所幣安已經跟馬爾他證交所合作，並且參與當地新銀行的設立，更大規模地推動法幣交易。幣安創辦人趙長鵬最近在新加坡也見了總理李顯龍，先前他到馬紹爾與烏干達，也非常受到政府高層歡迎，希望幣安能夠落地深耕。

相較於網路產業被中、美兩大國把持，大數據與人工智慧的產值規模也尚未成為台灣經濟成長的引擎之一，如果台灣能夠在區塊鏈世界中，以小國姿態突圍，就不會再錯過未來3到5年的成長機會。根據央行統計，目前在全球市場交易的虛擬通貨種類，多達1900種，今年年初總市值甚至一度超過8200億美元。但虛擬通貨的價格卻在今年下半年一路直落，今年8月底，虛擬通貨總市值甚至降至2254億美元，較1月底減少了超過7成。

可以想像的是，虛擬通貨在跌跌不休的熊市當中，在台灣都可以詐騙到這麼多錢，如果下一波牛市來臨時，很有可能就會成為「全民運動」。因此，對於政府來說，如今正是最好的時機，迅速打造合規的大環境，吸引全世界的交易所與發幣方在台深耕。包括主其事的顧立雄與行政院政委羅秉成，以及國發會與法務部等相關機關，都需要明白國際趨勢現況，並且在「監管」之外，更重視「發展」。

前行政院政委蔡玉玲也參與成立全球ICO資訊透明聯盟（GITA），加強發幣活動的公開透明。作為跨國非營利組織，GITA鼓勵ICO發行人自主在全球平台上揭露資訊，對全世界投資人提供保障，將會有效降低各國政府處理跨境交易的管控難度，近期深受越南與新加坡等政府關注。

本土的自律例子是，交易所BitoEX與MaiCoin，都已加入由立法委員許毓仁主導的「台灣區塊鏈暨加密貨幣自律組織」，最近在自律組織加強實名購買認證與強化洗錢防範後，MaiCoin已經停止在全台1500家萊爾富的購買方式。萊爾富原本每天有數千甚至上萬筆交易，Macoin願意「自廢武功」來支持，確實看得出業者願意合規的積極度。

台灣近年成功發展的「新興產業」，大概就是夾娃娃機的盛行了！如今在區塊鏈與加密貨幣上，難得有一契機，就看官民之間如何攜手創造更多正面價值。

（作者為幣特財經暨KNOWING新聞總編輯）

(中國時報)