2018年10月09日 04:11 中國時報 李華球

蔡英文總統宣布由張忠謀出席今年的APEC領袖會議。消息曝光後，台灣好評居多，大陸還未見回應。在兩岸關係複雜嚴峻下，善用張忠謀出席APEC會議這張牌，不失為一張可以改善兩岸關係的好牌。但若蔡政府不善用這張王牌，張忠謀的出席可能也未必風平浪靜。

蔡總統指派張忠謀代表出席APEC會議，人選基本上沒有懸念。過去張忠謀曾擔任領袖代表，率團出席越南舉辦的APEC會議。事隔12年，兩岸變化無常，尤其蔡總統執政這兩年多來，拒絕承認九二共識、親美國攀日本，造成兩岸關係空前緊張。

在當前的情勢下，美國不斷給予台灣許多友善但嚴重刺激大陸的訊息，和違反「一個中國」原則的台美接觸，這正是中美台三角關係最糾結的問題所在。如果蔡總統不在兩岸關係上尋求脫困，採取務實作法，意圖繞越兩岸途徑，尋求美、日協助，進而與大陸對抗，那麼台灣想要參與國際空間的機會將益加困難。這期間若有任何失當舉措，張忠謀11月中旬能否順利成行，不能說沒有變數。

張忠謀是張好牌，但若要讓這張牌打得更順手，10月10日國慶日，蔡總統如能藉著國慶致詞，釋出改善兩岸關係的新說法，也許能讓張忠謀比宋楚瑜有更大的揮灑空間，甚至使得台灣參與國際活動有更大發揮的空間。

現階段蔡政府的親美態度，使得美國也樂意大打台灣牌，例如，《台灣旅行法》、《國防授權法》、對台軍售等，日前美國副總統彭斯更是大力譴責中國逼台灣友邦斷交，破壞台海穩定局勢，甚至讚揚台灣的民主制度。這些動作都讓蔡政府以為有美國做後盾，就有搞台獨的機會，就有抗陸的靠背。這些美台若隱若現的推波台獨氛圍，大陸必然會有動作以有效防制，嚴控內外台獨的蠢動。

蔡政府在美、日奧援下推動柔性台獨，兩岸關係已十分嚴峻，尤其選前，美國的動作增多，蔡政府的言行一不小心就暴衝。大陸的兩手策略已經十分明顯，蔡政府如果沒有進一步的善意，大陸對官方的互動只會更加威逼。

從當前兩岸關係的動盪不安來看，如果蔡英文近期沒有具體務實的兩岸論述或對策出現，張忠謀成行固然不成問題，但想要和大陸領導人友善互動則未必樂觀。因為，重點不只是在人選，而是兩岸之間的氛圍。是以，蔡總統的國慶演說能不能在兩岸關係上著墨，或是有髮夾彎的可能，就成為關鍵。

打好張忠謀出席APEC領袖會議這張牌，藉以改善困頓的兩岸關係，讓台灣經濟好轉，甚至挽救民進黨各地衰頹的選情，是蔡政府眼下亟應思考的問題。

（作者為國家政策研究基金會特約研究員）

(中國時報)