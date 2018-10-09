獨立機關不獨立 民主進步反民主

2018年10月09日 04:11 中國時報 主筆室

民進黨執政以來，以黨意操控政府機關與公營事業，輿論早已多所批評，促轉會副主委張天欽「東廠事件」爆發，民進黨政府「獨立機關不獨立」的真相暴露無遺，促轉會主委黃煌雄立即請辭，雖受賴揆慰留，日前再請辭終獲准！黃煌雄堅持不淌渾水，正是台灣民主機制對民進黨以黨意操控政府的一記重錘，是嚴厲的警告。

東廠事件曝光，媒體與政壇出現三類探討：一是探究「獨立機關」的角色功能為何變質，民進黨黨意操控政府有無邊界？二是東廠現象對獨立機關與民進黨野蠻執政會產生何種影響？三是民進黨與蔡政府內部有無自省與檢討？會不會出現改革？

不幸的是，民進黨政府顯然並沒有受到教訓，更未認真反思或檢討，卻只擔心對年底選舉的影響，企圖防堵不利衝擊擴大，即使少數有識之士或政府成員呼籲自省，聲量卻微乎其微，難以撼動權力當局。促轉會的氣燄雖暫時收斂，其他獨立機關卻反而迎頭趕上、爭相邀功，從黨產會、中選會到NCC，甚至監察院與司法院都出現表態表功之舉，喧囂混亂猶如明朝大內，為鞏固皇權先設錦衣衛，再有東廠猶嫌不足，又設西廠與內廠，專為皇帝一人服務，成為邀功或謀取私利的工具，製造大量冤假錯案！

民主體制為防皇帝專擅或政黨極權，設有多層制衡監督機制：三權分立意在行政、司法、立法3院相互制衡；行政院內設獨立機關，目的在滿足需要專業化、去政治化，並體現政治和社會多元價值的公共事務之所需；文官制度目的在保障行政中立。司法獨立受憲法保障，獨立機關與文官制度亦受法律保障，但民進黨主政後，行政指揮司法昭然若揭，獨立機關不獨立，黨權入侵行政權事證歷歷，政府公信力喪失殆盡，國家機制蕩然毀棄。

中選會是獨立機關，理應獨立運作，不介入黨爭。今年底九合一大選綁公投，藍綠團體分別提出形形色色公投案，希望趁勢通過。中選會對藍綠陣營公投案顯然差別對待，對「以核養綠公投案」審查採最嚴格標準把關，引發提案人絕食抗議，中選會卻不理不睬；對「反空汙公投案」更主動製造爭議，透過綠媒放話，宣稱該案太多偽造簽名，甚至出現「死人連署」，想方設法給反對黨的公投案戴髒帽子。但媒體追蹤發現，各縣市認定偽造簽名連署無效的差距太大，顯然標準不一，中選會幕後操控斧鑿很深。歷經數十年辛苦建立的選務公信力，是否會在此次大選遭到斲傷，令人憂心。

最該獨立運作的司法體系也出現配合政治的現象，前雲林縣長張榮味、花蓮縣長傅崐萁先後因陳年舊案突然定讞，立刻發監執行，他們根深柢固的地方影響力立刻被拔除，時機太過巧合，令人不能不心生疑慮。尤其派任「拔管悍將」法務部政次蔡碧仲代理縣長，更是史無前例，果然他到花蓮後動作頻頻，針對一審已判無罪的「理想大地」案，重新查辦17名縣府「涉案員工」，並大排場召開記者會，結合綠營民代、綠媒與網軍大肆渲染「案情」，意欲影響選情，幫助民進黨奪取花蓮，不言可喻。

為打贏年底選戰，在中央執政失能不利情勢下，民進黨鎖定「打假新聞」為戰略訴求，實則是要打擊不利執政的新聞與言論，以鞏固民進黨支持者的心防，催動綠營投票熱情。中立機關NCC配合宣傳主調，宣稱要對假新聞處罰200萬元。新聞真假若由NCC認定，不僅大開言論自由倒車，更對大眾傳媒造成動輒得咎的寒蟬效應，NCC不就成為威權政府的監管機關嗎？

政黨輪替的好處是，透過朝野角色易位讓彼此具有同理心，互相體會對方的處境與思維，進而避免再犯同樣的錯誤，讓選民公平比較優劣、國家社會更進步。但重返執政的民進黨卻是另類的變異體，對過去所批判的國民黨種種弊端，如今不僅變本加厲，甚且「發揚光大」，慣以雙重標準自我陶醉與合理化，混淆社會視聽，一切以有利其掌控權力與利益為最高原則。

從過去的黨外到現在的綠營，民進黨的權力與利益不斷壯大擴張，理想與堅持卻一點一滴流失，似乎忘記了當初黨外是如何靠著民主的信念、思想與言行合一的堅持，才能歷經拚搏血汗，逐步贏得人民的認同，取得江山。再不知有所警醒，一條鞭的新黨國威權將受國人唾棄！

(中國時報)