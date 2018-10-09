2018年10月09日 04:11 中國時報 主筆室

行政院長賴清德強勢主導觀塘案環評，環保署副署長詹順貴終於在臉書宣布辭職。詹的請辭改變不了行政院既定政策，中油在觀塘港興建第三天然氣接收站環評不談專業8日就火速過關。

詹順貴是環保律師，賴清德任台南市長時，曾因賴清德強勢主導南鐵東移、無視居住正義而對槓。去年9月賴北上組閣，詹順貴當時就請辭，但獲總統府慰留。回首2年4個多月的環保署副署長工作，阿貴臉書以「上台與下台」明志，道盡心中百感交集。這段意外的人生旅程，他曾寄望實踐改革，沒想到下場和黃煌雄一樣，落得傷痕累累後求去。

詹順貴從深澳電廠環評投下關鍵票那一天，就揹負環保罪人罵名，成了環團箭靶。為此他不斷從環評專業角度辯解，但無人諒解。

9月12日觀塘案環評大會，5名學者環委集體退席，詹黯然宣布流會，這位不斷在專業矛盾與良知間掙扎的環境律師再次觸動請辭念頭。壓垮駱駝的最後一根稻草則是賴清德上周五公開指出，有條件停建深澳電廠以換取觀塘案環評過關。

賴清德的宣示自是選舉考量，目的是救蘇貞昌新北市長選情，至於曾經投下贊成開發深澳電廠的關鍵一票，詹順貴在政治與專業間的內心煎熬，行政院根本不當一回事。

8日觀塘案環評獲驗證，只花不到1小時就快速表決，7票贊成審查通過、0票反對、2票棄權，壓倒性迅速過關。如果詹順貴代表官方列席，如此場景恐怕也無法說服自己。

辭職是詹順貴守住環保鬥士靈魂的最後抗議。

(中國時報)