2018年10月09日 04:11 中國時報 徐宗懋

「這個總統」蔡英文在外交重挫時說：「中國對台灣的打壓不會停止…」，這是最新領悟嗎？我以為大多數人早就知道了，2015年大陸國家主席習近平就已宣告，若無「九二共識」，兩岸關係將「地動山搖」，反而是這個總統對外說，只要她選贏，大陸會順著她的方向改變。

這就是這兩年最怪異的現象，大部分人都知道的事情，這個總統卻是最後一個知道，而且還用揭開天大祕密的口吻昭告天下，無論對內外均如此，以下略說明她現在不知道，但很快就會知道的事情。

這個總統最自豪的就是對美國和日本的關係，美國是超級大國，不僅因為她的經濟和軍事力量，更在於其民主政治提供最終的理性決策，無論民選總統個人風格如何，民主的制衡機制和專業行政官僚的決策，最後都會阻止偏激的施政方向，並導向符合實情的合理政策。

中美全球戰略碰撞，涉及到下一個世界秩序的形塑過程，是兩國實力消長的外在結構，無論過程如何波折，終會取得新的平衡。在中國逐步恢復歷史強盛的地位時，美國軍經力量退出西太平洋是遲早的事，無論現在如何利用台灣，做了各種小動作，但最終無法虛耗。美國實質上遠離台灣，與中國大陸重構新秩序的大趨勢不會改變。不過這個總統以及綠媒名嘴成天報喜，拿一些芝麻小事騙說美國多捧他們，但大多數人其實知道真相，從民調就已充分反映了。

至於日本方面，從去年開始就已經不動聲色調整外交方向，他們知道美國無法長留，必須自謀生路，而且南韓人早就這麼做。今年底中日關係將快速拉近，日本將疏遠台灣。事實上日本評論界也有新的風向，最近出現一個新詞「商業親日」，也就是指台灣人為了拉攏日本，刻意擺出虛假的親日姿態，把日本人當傻瓜，越來越多日本人對這種虛情假意感到厭煩，甚至用這個名詞來形容這個總統。

至於台灣的內政，這個總統開始盛極而衰，幾乎是崩潰的狀態。任何真正的民主國家處理歷史問題，最終一定是透過法院來裁決，絕不可違反司法中立的民主憲政原則，設一個擁有司法警察權、可以直接處分人民財產的行政機關，這種單位本質上就是違憲的法西斯偽機關，無論是「黨產會」和「促轉會」都是這種性質。

張天欽一番「東廠」的話等於是不打自招，研究員蕭吉男還說：「不是只有促轉，還有內政、中選會，每個都會燒。」所以後來中選會果然燒起來了，印證了法西斯偽機關的密切關聯。他們在中選會的歷史上首次因連署書提刑事告發，一個主委、一個副主委說得聲淚俱下，裝得很可憐，典型的做賊喊捉賊。這些法西斯偽機關未來都不可能輕易過關的，未來政黨輪替後，新的政府就可以根據「除垢法」對於所有這個總統設立的法西斯偽機關，進行全面的人事清查，尤其是徹底清查公文、通聯紀錄、會議紀錄等所有資料，一方面嘉獎良心人士吳佩蓉，另一方面對所有涉案人士從上到下進行刑事訴訟，勿枉勿縱，一個都不放過。

選民對這種騎在人民頭上的施政厭惡到了極點，下個月是一個總爆發點。民進黨的慘敗將創下新紀錄，當然這個總統現在是不知道的，但就跟其他大事一樣，即使是後知後覺，她也最終會知道。

(中國時報)