2018年10月09日 04:11 中國時報 曹俊漢

美國副總統彭斯10月4日在保守派智庫哈德遜研究所發表一篇火藥味極濃的演說，將中美關係近10年的發展說得一無是處。彭斯開始即宣稱「代表一位在國內外發揮強大領導力的美國卓越領導人」向聽眾致意，表明了他是替川普總統代言，而整篇演講語氣完全是川普總統的口吻，借彭斯之口表述。全文主題從安全、科技、資訊到貿易等各領域火力全開，嚴厲譴責中國，展現咄咄逼人、侵略的態勢。

不過細讀此一長文，卻發現它其實是一篇期中選舉自我吹噓推銷、歌功頌德的選舉謀略。但值得注意的是，文中卻處處充滿著自大與霸權的心態，令人感受到美國對中國崛起潛在的隱憂，流露出大國優越意識中的徬徨。

首先使我們感到美國對中國崛起的恐懼。近十年來「中國崛起」這一詞是學者或媒體對中國國際地位不斷提升的觀察，美國政府並未在官方言詞上出現這種「崛起」的表態，更未有憂慮或恐懼。彭斯說：「在我說話當下的此刻，北京正運用一種傾整個政府之力的手段，除使用政治、經濟、軍事工具，還包括政治宣傳，目的是對美國遂行影響力以獲取自身利益。」、「在川普總統領導之下，開始對於中國的行徑展開具有關鍵意義的反擊。」這句話說明，美國已體認了這種局面的出現，啟動全方位攻擊中國崛起的訊號。

接著彭斯又說一個「強權競賽」新時代的到來。中國正在「挑戰美國的地緣政治優勢，試圖改變國際秩序，以符合自身利益」。「強權競賽」有兩個學術上的意涵：其一是所謂「修昔底德陷阱」模型，意即既有強權與新興強權為爭奪霸權不惜一戰。其二，依博弈理論，兩個強權競賽是一個理性選擇的「非零和賽局」，意即雙方在理性主義之下，各就己身條件選擇最優的策略，以期雙贏。

然彭斯全文並未提到中美如何競賽，反而處處在譴責中國的不是，無論在貿易、資訊、宣傳、安全、科技等都指出中國的僭越行為，甚至明指中國留學生也變成竊取機密的「眼線」。這樣說來，照彭斯理解的「強權競賽」只有一個模式，那便是美國霸權，中國只有臣屬於美國之下的世界和平架構中。

最令人納悶的是，彭斯的演說無法對中國崛起的新時代作一套有系統、有立場的表述，文中都是攻擊和諷刺的言語。最為諷刺的是，美中建交奉行「一個中國」原則，但美國卻反對拉美國家與中國建交，認為中國是在破壞和平與穩定。中國崛起在美國的國際關係中到底是何位階？中美關係往何處發展？美國沒有一套政策論述，而無端攻擊中國崛起更顯出美國領導人的徬徨。

（作者為中國文化大學政治系講座教授）

(中國時報)