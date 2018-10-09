2018年10月09日 04:11 中國時報 傅應川

對中美貿易大戰，美國總統川普在聯合國直指中國介入美國選舉，在貿易上挑戰美國。此說法不但使全球自由貿易受到挫折，亦使川普表彰「美國優先」的霸權心態表露無遺。

在此同時，美國副總統彭斯4日有關中美關係的演講，及「傳統基金會」發布的《2019年美國軍力指數》報告，亦呼應了川普的主張。彭斯的演說提到了川普的國家安全戰略，其主軸在所謂的「大國競賽」。但從歷史發展而言，其實就是帝國主義的「強權爭霸」。人類經過兩次世界大戰，這種強權爭勝的局面又開始活躍。而更令人錯愕的是，提倡者竟是高舉自由民主大纛的美國。

彭斯提到，在中國遭受「百年恥辱」之際，美國主張「門戶開放」政策，並未加入剝削中國的行列，意指中國對美貿易在恩將仇報。實際上，所謂的門戶開放，只是反對日、俄在華利益的獨占，但卻聯合其他西方列強在華的「利益均等」，亦即是另一種瓜分行徑。最近馬英九提到我國在抗戰勝利後，還落得喪權辱國（外蒙古、釣魚台），究竟「誰是戰勝國」？意即美國視中國為次殖民地的心態，至今未除。

至於《2019年美國軍力指數》報告直言不諱，道出美國在大國競爭中的當下態勢，及中美軍力的消長實況。相對於川普及彭斯之言，有更多的可信度。

報告認為，2019年中、俄仍將是美國利益最大的威脅者；中國藉軍事現代化，持續增長軍力，尤其在攻擊性武器及能力的發展上。並預判中國未來擁有強大軍力後，將展現出侵略性，並對周遭國家霸凌。其所持的理由：中國視台灣和西藏等地為核心利益，且自2016年起，不斷對台武嚇行動，多次在台灣附近海空舉行實彈軍演。

就全盤戰略環境言，該報告認為「美國的盟友開始回到了大國競爭之中了」，並對美有利。但對於美軍自身戰力的評估，卻無論陸、海、空與核武部隊都被評為「差強人意」。不但各軍種嚴重的裝備、員額與訓練不足，且因國防預算的不穩定而拖累美軍。

綜前所述，面對川普大國爭勝的心態，有著強烈帝國主義的本質。台灣一味地倒向美國，必須認清任何弱小皆有被出賣的可能，妄圖美國施予援手對抗大陸，基本上不符美國利益。另從戰力指數報告中得知，美軍正在衰敗，面臨的困局已難克服，全球無敵只是神話。中國大陸與美軍戰力消長，進而翻盤，只是時間而已。

（作者為中華戰略學會常務理事）

(中國時報)