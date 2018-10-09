2018年10月09日 04:11 中國時報 邱祖胤

志文出版社創辦人張清吉日前過世，令許多老文青同聲一嘆，志文旗下的新潮文庫譯介大量西方哲學、文學、心理等相關領域的代表性作品，為70、80年代台灣提供大量精神糧食，也為當時封閉的社會開啟一扇知識之窗，不少人坦言受到「新潮」的啟蒙、啟發，從此開智慧。

來看志文出版社都出了什麼書。1967年，張清吉出版了林衡哲翻譯的《羅素回憶集》及《羅素傳》，成為新潮文庫的濫殤，之後網羅曹永洋、鍾肇政、葉石濤、鄭清文、楊耐冬等名家，並陸續譯介了包括佛洛伊德、沙特、西蒙波娃、卡繆、卡夫卡、馬奎斯等人的作品。

不少人好奇，張清吉是受到怎樣的啟發，膽敢在那個年代做這樣前衛的事？這位當過機廠學徒、曾出海捕魚、拉過三輪車的出版家，曾在一次訪問中提到，原本視上學為畏途的他，國小三年級時遇到1位好老師，不只鼓勵學生閱讀，更大量介紹一流讀物給學生，小學五年級的張清吉竟然就在看《文藝春秋》雜誌，小小心靈從此埋下一顆閱讀種子。

二戰結束後，張清吉歷經各種出賣勞力的工作，卻未曾打消他求知的念頭，常在拉車的空檔看小說，後來因為手頭的舊書太多了，索性開起舊書店，成為志文出版社的前身。也許因為同為愛書人，張清吉的書店開始吸引更多文人雅士前來，在書友林衡哲的建議下，本著讓更多愛書的人看到更多好書的想法，推出了第1本書，舊書店從此轉型做出版，自此閱讀種子真正開枝散葉，長成大樹，蔽蔭無數求知若渴的人。

半世紀以來，張清吉的影響力持續擴張，受到他的啟發，加上解嚴後的能量釋放，台灣出現許許多多「張清吉們」，透過他們的努力，出版界呈現百花齊放、百家爭鳴的境界，可惜因網路科技及手機載具的流行，近年則遇見前所未見的瓶頸。

換個角度看，網路的出現，固然讓知識沒了疆界，資訊取得更加容易，人們不必被權威左右，選擇性也更加寬廣，然而相對應的假新聞、假知識、垃圾資訊的問題卻未能解決，人們習於24小時掛在網路上、盯著電腦、滑著手機，對知識的渴求卻不復以往，反倒先淪為科技載具的囚徒。

回頭看50年的志文與新潮，這些書擺在如今資訊爆炸的年代已不稀奇，然而對比當前網路科技發達，以及實體出版的沒落，我們不禁要問，屬於現代人的「新潮文庫」又在哪？茫茫網海中可曾有那麼一方空間、一號人物，辛勤耕耘，不忘初衷，只為讓更多愛書人看到好書，只為讓更多知識更加普及？

誠然，我們永遠回不去那個愛書的年代，卻也不必過度傷懷那個年代的逝去。張清吉人已不在，但求知若渴的心永遠不死，閱讀的種子永遠不死。期待新的「新潮文庫」出現。

(中國時報)