鋼琴一哥特里福諾夫首訪台

2018年10月09日 04:11 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

是誰被小提琴女神慕特開口點名「覬覦甚久」，一定要跟他合作室內樂？答案正是最新一代的「鋼琴一哥」丹尼爾．特里福諾夫（Daniil Trifonov），他在世界一級國際鋼琴大賽柴可夫斯基國際鋼琴大賽拿下金牌，從此叱吒樂壇。今年他將首度訪台舉行音樂會，也讓台灣與國際樂壇同步，聽見特里福諾夫正值巔峰的演出。

牛耳藝術總監牛效華表示，自從特里福諾夫2011年拿到柴賽金牌之後，就很想請他到台灣來演出，等待多年，終於今年成行。

柏林紐約都有他身影

特里福諾夫拿到柴賽金牌才20歲，聲勢水漲船高，錄音發行不斷，被譽為繼李希特、霍洛維茲之後重量級鋼琴家，光是這個樂季他就受邀擔任柏林愛樂駐團藝術家，舉行多場獨奏、室內樂及協奏曲演出；紐約愛樂樂季開幕演出也能聽到他的琴音。

慕特點名合作《鱒魚》

去年小提琴女神慕特特別找他灌錄舒伯特的《鱒魚五重奏》，這也是近年少見的新錄音版本，幕特說，「我已經覬覦他很久，也因為這首樂曲，我才有機會跟他合作。」慕特表示跟特里福諾夫合作非常自然，「每次討論、彩排跟演出都會有不同的表現，他在音樂裡擁有全然的自由。」

特里福諾夫表示，在音樂的世界細節很重要，「我很幸運可以跟許多音樂大師一起學習，像在克里夫蘭音樂院的巴巴楊，他教的我都非常珍視。」特里福諾夫說成功祕訣無他，「音樂家必須非常敏感，保有高度彈性，因為我們每天都在感受變化。」

演出不是重複的藝術

特里福諾夫說，就連練習的過程每天都必須修正、改進，「昨天有用的方法今天可能沒效果，永遠有自發的、探索的空間，因為不會有兩場演出是一樣的，演出不是重複的藝術，而是創造的藝術。」

特里福諾夫將與指揮大師帕帕諾爵士率領的義大利聖西西里亞管弦樂團合作，音樂會上將帶來拉赫瑪尼諾夫《第三號鋼琴協奏曲》。音樂會將於11月20日舉行，地點在台北國家音樂廳。

(中國時報)