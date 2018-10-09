為國土計畫把脈 產官社學提建言

2018年10月09日 04:11 中國時報 簡立欣 ／台北報導 ／台北報導

內政部4月底端出《全國國土計畫法》，實際執行成效如何？學者認為，國土計畫是要先有「部門計畫」出來，國土計畫才得以辦法指導；目前台灣各部會部門整合是一蹋糊塗，有的只管治水、有的只管土地、有的只管都市重建，根本作法要先從盤點農地資源開始，接下來是訂定完善的管理措施。

國立台北大學都市計畫研究所今年50周年所慶，與余紀忠文教基金會共同辦理專業論壇與大眾論壇，8日登場的第一場專業論壇主題是「全國國土計畫的挑戰與可預見的困境」，與會學者提出建言。

農委會副主委陳吉仲表示，根本作法就是從農地資源盤查開始，經過精算出來，國土計畫的農業發展區劃設74到81萬公頃，這個農地總量一定要維護，立場不能退；另外實施「對地綠色環境給付」，將來農地農用，一定要讓農民感受到政府有盡的基本責任。

專業者都市改革組織監事楊重信以823和908水患為例子，建議首先要建立完整的暴雨管理計畫體制，接著釐清暴雨逕流責任歸屬，並要課徵「雨稅」，「不是對老天爺課稅，而是對不透水層課徵地面稅，增加成本，這樣土地開發者才不會認為只要水排出去就不關我的事。」

國立台灣海洋大學榮譽教授邱文彥以近日的藻礁換深澳議題為例，表示環評的關鍵在於國土規畫，如果一塊土地一開始就不適合開發，環保與經濟利益的角力，最後只能空轉多年，對政府威信是一種嚴重打擊，對業者也不公平。

監察委員暨實踐大學建築系客座教授林盛豐務實地說，各個部門功能整合非常重要，「否則我們會動不動就折損一個環保署長、經濟部長！」

(中國時報)