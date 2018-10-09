2018年10月09日 01:47 中國時報 報導徐桐炘

港星周潤發（發哥）為電影《無雙》來台，除了搭乘捷運和車廂內的宣傳照片合影、赴影廳與粉絲見面，更結合他的晨跑習慣，順道在寶島「趴趴走」，前日一早在大安森林公園跑步，昨則身穿螢光黃運動外套，和隨行工作人員移駕至陽明山二子坪，他表示非常喜歡台灣，對風景讚不絕口，承諾一定會再回來！

發哥8日6點半從飯店出發，保母車隨即開往陽明山，儘管清晨山間下大雨又飄濃霧，63歲的他依然堅持沿著步道快走和跑步，而且健步如飛，絲毫不受天氣雨勢影響，他也繼續大展親民形象，主動親切打招呼，不過不少人和發哥擦肩後才驚覺巨星身分，可惜發哥步伐太快，來不及停下合照，笑言：「發哥跑好快！可以跑慢點合照嗎？」

怕胖不逛夜市

有女性朝發哥尖叫，他開心接下對方手機和一群人玩自拍，接著一行人折返回原點，剛好遇上原本想拍照的民眾，他來者不拒，不讓影迷留下遺憾，更貼心等小朋友站到平台方便合照，令人見到他貼心的一面。

發哥也沒錯過台灣食物，前日體驗平民美食，在早餐店點蔥抓餅、瘦肉粥、蘿蔔糕還有無糖豆漿等食物，昨和發嫂到知名高價餐廳RAW飽足一頓，吃了海王螺、秋蟹和巨蛤等料理，走出餐廳時帶著滿臉笑容，被問是否會去夜市，向來注重健康和身材的他回應：「不了，會胖！」發哥預計今日離台，《無雙》首周末票房破千萬。

(中國時報)