周遊紅寶石婚 不想被叫小公主

2018年10月09日 04:11 中國時報 洪秀瑛 報導

旺旺集團副董事長胡志強（左）昨在婚宴現場見證周遊和李朝永堅貞愛情。（粘耿豪攝）

81歲資深製作人周遊（阿姑）與70歲的導演老公李朝永結婚近40周年，2人走過婚變波折，8日晚在典華婚宴會館舉辦紅寶石婚，席開120桌，彌補當年只登記沒宴客心願。前總統馬英九、前副總統呂秀蓮、旺旺集團副董事長胡志強到場見證。阿姑說：「我希望能到鑽石婚，那我就100歲咧！」

阿姑和李朝永昨手牽手受訪，阿姑表示：「總算是圓了夢，彌補遺憾。」李朝永接著說：「當年兩人在一起時各自有家庭，不方便，現在孫子都有了，所以辦一個盛大的宴會，幫她圓夢，讓大家祝福，以後就攜手到永遠、環遊世界、健康快樂過日子，不然躺在床上什麼都沒有了。」

誇夫貼心幫敷面膜

阿姑昨穿桃紅色透視效果晚禮服，配上超高高跟鞋，大夥誇她像小公主，她賭氣說：「我不要叫小公主，因為有人叫他小王子。」暗指這個名詞是之前介入她婚姻的小三、68歲獅嬤用的。阿姑轉頭又誇李朝永貼心，前一晚幫她敷面膜，要她早點睡覺，但李朝永自己為桌席座位忙到凌晨2、3點，阿姑抱怨：「我要怎麼睡，我也是2點多才睡。」

胡志強憶追妻往事

阿姑將紅寶石婚禮定調為感恩，金佩珊帶來膾炙人口的八點檔主題曲〈神鵰俠侶〉，還有邱蘭芬、于櫻櫻、紀露霞等人陸續登台，場面熱鬧。

馬英九在台上致詞表示：「政黨輪替，但我要提醒李朝永，一定要讓太太全面執政。你只有完全配合，只能謙卑，謙卑，再謙卑。」胡志強則說：「我是全台灣最愛藝人的老公。如果沒有阿姑，我娶不到邵曉鈴。」他回憶當年追求邵曉鈴時，曾到中視門口等她收工，等到11點半，阿姑要邵曉鈴把男朋友「叫來給我看一下」。胡志強說：「阿姑同意我娶邵曉鈴，當然我也聽從馬總統的指示，一切以太太為尊。」

(中國時報)