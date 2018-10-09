伴郎伴娘團總歲數860歲

2018年10月09日 04:11 中國時報 林淑娟 報導

邱蘭芬（左起）、王滿嬌、素珠、紀露霞、吳敏、張琍敏昨當伴娘。（粘耿豪攝）

劉尚謙（左起）、孟飛、關聰、石峰、林義雄、胡立武當伴郎。（粘耿豪攝）

81歲的周遊（阿姑）、70歲的李朝永8日席開120桌舉辦紅寶石婚，6對伴郎伴娘團也都是資深的超重量級組合，總歲數加起來超過860歲！其中高齡85歲的素珠還拄著枴杖出席，誠意十足！

阿姑的伴娘分別是素珠、紀露霞、吳敏、王滿嬌、張琍敏、邱蘭芬，伴郎則有81歲的資深演員林義雄、石峰、孟飛、關聰、劉尚謙、胡立武。素珠說，她大概一周前接到電話邀約，二話不說就答應，要親自來給他們祝福。林義雄說，他穿著一身西裝搭公車到會場，被司機認出來，問他穿得這麼瀟灑要去哪，一聽說他要去當伴郎，全車的人都笑了。

張琍敏說，上次回台灣看到阿姑正處於失戀的痛苦，她陪阿姑吃飯、打牌、還輸錢給她，但她傷心難過每3分鐘哭一次，失戀嚴重得像生了場大病，因為親眼見過阿姑失戀淒慘狀況，所以一定要來參加婚禮。

王滿嬌說當年是她帶阿姑進電影圈，現在的阿姑有錢、有名氣、有房、有兒子，就獨缺一場婚禮，所以來幫她圓一個心願。孟飛覺得阿姑對愛很執著，一定要來恭喜她；65歲的劉尚謙也獻出人生第一次伴郎經驗。

(中國時報)