謝祖武扮25歲鮮肉自招很羞恥

2018年10月09日 04:11 中國時報 林淑娟

《女兵日記》演員陳謙文（左）、小嫻特別從屏東趕回台北為新戲站台。

由謝祖武、涂善妮、潘慧如、大元、劉書宏等人主演的TVBS秋季強檔《初戀的情人》8日舉行首映會，TVBS董事長張孝威、副董事長陳剛信趁勢宣布8點檔將開啟全新戰線，《女兵日記》17日起每天播到8點45分，新戲《初戀的情人》接著播出到9點30分。

昨新戲首映會由謝祖武、涂善妮、潘慧如帶領其他演員發放百束玫瑰花，引領眾人一起感受「初戀」般的浪漫氛圍。《女兵日記》演員小嫻、陳謙文穿軍裝到場力挺。《女兵日記》至8日止已播出65集，TVBS表示，目前計畫播出80至100集左右，暫時沒有播出百集以上的計畫，但不排除會拍續集。17日加入8點黃金陣線的《初戀的情人》則預計播出40集。

《初戀的情人》開拍兩個多月，謝祖武感嘆因拍戲時間長，每天回家太太、小孩都睡了，「眼神逐漸陌生，還好兒子還有叫爸爸。」他劇中有不少回憶戲，50歲的他對於要演出25歲，坦言無法說服自己，「我還是有廉恥羞恥心的。」常被誇凍齡的他說，現在身材的公斤數跟25歲時確實差不多。

被問到初戀話題，潘慧如說，她的初戀發生在國中，對象是大她兩歲的全校風雲人物、籃球隊隊長，但她以過來人身分奉勸小朋友們不要跟風雲人物交往，「因為很多女生喜歡他，雖然過程是開心的，但壓力很大。」

(中國時報)