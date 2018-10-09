嗑鍋泡湯吃好住好慶雙十

三五好友邀約住房，享受台南特有的文化和美食。（大員皇冠酒店提供）

友善列印
中國時報
報導劉育良
各種菇類入菜，品嘗秋季特有的食材口味。（大倉久和飯店提供）
秋涼泡湯，是人生一大享受。（北投大地酒店提供）

慶雙十，飯店餐飲、住宿折扣特惠！台南大員皇冠假日酒店續住一晚只要加價1010元、蒜香脆皮雞只要10元；大倉久和飯店歐風館雙人同行，第2人半價；北投大地酒店推出優惠住宿加價1010元、可享兩客套餐，各飯店同以光輝10月之名，讓饕客大享口福！

台南大員皇冠酒店「雙十有禮」住宿優惠，在整個10月期間，只要入住4800元起的景觀客房，續住一晚只要1010元，以3天2夜的假期享受台南的文化、小吃之旅。但，此方案續住日隔天則不含早餐，也不適合周五入住，每日限量5間，也得需加10％服務費。

住房有優惠，用餐亦然。彩豐樓的蒜香脆皮雞大放送，平日晚餐時段事先預訂用餐，1到5人可點用1份半隻脆皮雞，每份10元，6到10人則可點用1隻，每日限量20份。脆皮雞選用「仿土雞」，先以蒜頭水淹漬浸泡12小時後，再淋上醋水後吊掛風乾8小時，再以中油溫泡炸方式讓雞熟透，上桌前再吊掛澆淋中高熱油，緩緩讓雞皮變酥脆，美味入口。

大倉久和用餐優惠

大倉久和歐風館自助餐推出「結伴品美食享優惠」，兩人同行、另一位打5折，單人則享8折。優惠適用於周一到周五的午餐、下午茶，以及周日到周四的晚餐，晚餐消費享有酒水無限暢飲，但需加一成服務費。秋季是菇類最美的季節，歐風館推出的「涼風菇季」，各種菇類搭配溫潤滋補食材，在秋涼漸起時，為自己吃美時也養身。

秋天到，又是一年泡湯的熱季開始，北投大地酒店在10月份推出雙十國慶住宿優惠，只要是國人都可享有每房9999元起的優惠房價，再加價1010元即可享用西式套餐（每客1580元+10％）兩客，或是日式刷刷鍋套餐（每客1500元+10％）兩客，現省2290元，而且9、10日入住不需加價，在白磺泉的溫泉和美食催化下，犒賞自己身心。

飲酒過量 有害健康

(中國時報)

愛馬仕空間之間 千萬珠寶櫃首曝…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。