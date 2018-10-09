嗑鍋泡湯吃好住好慶雙十

2018年10月09日 01:47 中國時報 報導劉育良

各種菇類入菜，品嘗秋季特有的食材口味。（大倉久和飯店提供）

秋涼泡湯，是人生一大享受。（北投大地酒店提供）

慶雙十，飯店餐飲、住宿折扣特惠！台南大員皇冠假日酒店續住一晚只要加價1010元、蒜香脆皮雞只要10元；大倉久和飯店歐風館雙人同行，第2人半價；北投大地酒店推出優惠住宿加價1010元、可享兩客套餐，各飯店同以光輝10月之名，讓饕客大享口福！

台南大員皇冠酒店「雙十有禮」住宿優惠，在整個10月期間，只要入住4800元起的景觀客房，續住一晚只要1010元，以3天2夜的假期享受台南的文化、小吃之旅。但，此方案續住日隔天則不含早餐，也不適合周五入住，每日限量5間，也得需加10％服務費。

住房有優惠，用餐亦然。彩豐樓的蒜香脆皮雞大放送，平日晚餐時段事先預訂用餐，1到5人可點用1份半隻脆皮雞，每份10元，6到10人則可點用1隻，每日限量20份。脆皮雞選用「仿土雞」，先以蒜頭水淹漬浸泡12小時後，再淋上醋水後吊掛風乾8小時，再以中油溫泡炸方式讓雞熟透，上桌前再吊掛澆淋中高熱油，緩緩讓雞皮變酥脆，美味入口。

大倉久和用餐優惠

大倉久和歐風館自助餐推出「結伴品美食享優惠」，兩人同行、另一位打5折，單人則享8折。優惠適用於周一到周五的午餐、下午茶，以及周日到周四的晚餐，晚餐消費享有酒水無限暢飲，但需加一成服務費。秋季是菇類最美的季節，歐風館推出的「涼風菇季」，各種菇類搭配溫潤滋補食材，在秋涼漸起時，為自己吃美時也養身。

秋天到，又是一年泡湯的熱季開始，北投大地酒店在10月份推出雙十國慶住宿優惠，只要是國人都可享有每房9999元起的優惠房價，再加價1010元即可享用西式套餐（每客1580元+10％）兩客，或是日式刷刷鍋套餐（每客1500元+10％）兩客，現省2290元，而且9、10日入住不需加價，在白磺泉的溫泉和美食催化下，犒賞自己身心。

飲酒過量 有害健康

(中國時報)