愛馬仕空間之間 千萬珠寶櫃首曝光

愛馬仕珍稀款家具KARUMI系列三角凳31萬4100元、方凳31萬4100元，長凳98萬7000元，設計者是葡萄牙籍的建築師Alvaro Siza，將竹子與極輕量的碳纖維材質連結，開發出結合傳統與高科技的創新技術，造就這件輕如其形的作品，最後以代表愛馬仕標誌性的柔軟皮革坐墊為此系列畫下完美句點。（愛馬仕提供）

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中國時報
報導吳娮翎、
愛馬仕珍稀限量款披毯ORIZABA圖紋珍稀刺繡限量款披毯，64萬8700元，由墨西哥籍藝術家Miguel Castro Lenero所創作的圖紋，他特別為愛馬仕所設計的Colima、 Orizaba與Toluca圖案是參考墨西哥最高的山峰來命名，以大膽的現代風格重新詮釋馬匹的意象。（愛馬仕提供）
愛馬仕珍稀款家具Jean-Michel Frank 經典復刻家具系列單人扶手沙發，94萬4000元，。（愛馬仕提供）
愛馬仕珍稀款家具Jean-Michel Frank經典復刻家具系列邊桌，41萬8200元。（愛馬仕提供）
珍稀款家具AES系列咖啡桌，175萬6800元。（愛馬仕提供）
愛馬仕客製化家具The CURIOSITES系列珠寶櫃，1054萬700元。（愛馬仕提供）

愛馬仕「空間之間」藝術裝置展下周在台登場，眾多精緻實用性的設計，首度以情境方式在民眾面前呈現，像客製化「The CURIOSITES系列珠寶櫃」，不只抽屜搭配精巧開合機制設計，櫃門還配幾款旅行用品收納包，訴求能收藏100多件珠寶，價格飆破千萬，但已讓最愛收藏珠寶的台灣貴客引頸期盼。

將家具打造成藝術品

另外不少作品雖屬家居系列，但實則以藝術品方式打造，像「AES系列咖啡桌」以單一模鑄成的青銅製作，外型恰似金屬橫梁或軌道，構成強而有力的支撐空間，是品牌首度以青銅創作，折射出的青銅光芒更是吸引人。

「ORIZABA圖紋珍稀刺繡限量款披毯」由墨西哥籍藝術家Miguel Castro Lenero所創作的圖紋，他擅長運用簡單的形狀、日常生活中常見的標誌和符號，這次以現代風格重新詮釋馬匹的印象，而在喀什米爾羊絨鏤空剪下馬的圖案，再以棉線手工繡上圖案與日本Miyuki琉璃珠，頂級材質與藝術風格精采融合；另外像大師Jean-Michel Frank作品等也登場。

展覽20日從台北起跑

愛馬仕這項展覽20日至11月4日先從台北開跑，在精品百貨BELLAVITA寶麗廣場1樓中庭展出，接著到杜拜、首爾等地；巴黎團隊打造的巨型幾何立體色塊所堆砌出來的展覽結構，將完美體現愛馬仕家居系列多元、精準的色彩創意。

(中國時報)

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