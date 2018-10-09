超市瘋雙十 抽20元買大電視

全聯於國慶日在大安延吉門市有單日單店限定活動，憑福利卡單筆滿1000元可獲1份OFF COFFEE與阪急麵包，並可參加「20元買50吋4K電視」抽獎。（全聯提供）

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中國時報
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全聯因應周年慶推出預購專刊，Panasonic、dyson、OSIM、PHILIPS等享有超殺預購價；持福利卡全店單筆滿400元可抽福利熊特仕版Gogoro 2 Plus。（全聯提供）
全聯周年慶精選，泰山精選蔬菜油3L，原價230元、特價169元，卡友贈20點。（全聯提供）
頂好楓緣原味冷壓初榨椰子油500ml、469元，17日前買1送1。（頂好提供）
頂好麥斯威爾手沖濾掛式咖啡，原價100至250元，17日前買1送1。（頂好提供）

超市瘋雙十節購物活動，限定商品買1送1，還加碼全台抽機車或單日限店抽20元買大電視，衝高買氣。全聯20周年慶活動以500項商品買1送1帶頭，上月28日至今業績較平日增約1成，10日國慶日當天首創「家家（++）購物節」，祭出20年來首見的滿千送百優惠，與單店單日限定單筆滿千元抽「用20元買50吋4K電視」活動，預估全台單日業績上看10億元，要較平日成長3倍。

全聯家家購物節祭好康

全聯20年來首次在國慶日推出的「家家購物節」定位為專屬於台灣的購物節，多款商品10日限定破盤價，內容當天曝光，堪稱是年度最好康；當天持福利卡全店單筆滿1000元送100元儲值金，上限是滿1萬元送1000元，使用不限期，預計單日可送出1億元。

若以全聯商品售價約為市價8折來看，買1送1再加上滿千送百等於是市價3.6折；另，國慶當天還有1位幸運消費者可抽200萬元現金。超殺優惠不輸給9月9日東南亞電商購物節、11月11日天貓的雙11購物節，和Costco的黑色星期五。

10日當天早上9時將在大安延吉門市舉辦單店活動，前100名可憑福利卡單筆滿千元發票，免費領取1份OFF COFFEE和阪急麵包的早餐袋，其中有10位還可抽中「用20元買電視」，等於花20元就可買鴻海Infocus 50吋4K電視，有1成中獎率且可現賺萬元以上。

頂好多樣商品買1送1

頂好17日前推出「同商品同價格買1送1」特惠，商品涵蓋飲品、冰淇淋、零嘴、快煮麵、食用油、乳製品及家用清潔用品等30款。

(中國時報)

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