超商食安升級 首導入Clean Label

2018年10月09日 04:11 中國時報 吳奕萱 報導

慈悅國際推動「潔淨標章 Clean Label」，讓廠商盡可能用天然食材取代添加物。（慈悅國際提供）

全家便利商店率先於通路導入Clean Label，目前有70項FMC自有品牌擁有標章認可。（全家提供）

前幾年食安問題不斷，令消費者人心惶惶，認證健康標誌也成選購食品的參考。其中潔淨標章（Clean Label）起於英國，以減少人工化學添加物、加工簡單、配方簡單為重點原則，並由台灣評鑑公司推動此標章，加強食品廠商的自主管理與公信力。

全家便利商店為首家導入Clean Label的通路商，目標旗下FMC自有品牌100%導入該標章，例如冷壓鮮萃茶、鮮果乾、鮮奶茶等，其中鮮奶茶因不添加香料與乳化劑，保存期限僅13天；果乾則挑選非基改、甜熟適中的水果，售價約35元不等，希望提升消費者多選購有健康認證的產品。

事實上，不少食品商陸續導入Clean Label標章，其中台灣健司餅乾的金黃起司餅乾、生奶油千層派、南瓜海苔蘇打餅乾等都有該標章，也為家長選購零食的參考，在業績上都有不錯的表現。而7-11目前尚無Clean Label，但自有品牌食品也強化源頭管理，近年與台塑有機農場合作，引進認證最高等級的有機蔬菜，並可追溯食材來源，帶動單店蔬菜類業績成長50%，有機品項也超過20多種。

(中國時報)