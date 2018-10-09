Off-White聯名運動品牌 女鞋展新貌

2018年10月09日 04:11 中國時報 吳奕萱 報導

潮模Bella Hadid與Off-white總監Virgil Abloh秀出Nike新聯名運動鞋React Vapor Street，造福女性市場，預計將在2019年開售。（翻攝Virgil Abloh's instagram）

巴黎時裝周上Bella Hadid曝光Nike X Off-White女性運動鞋React Vapor Street，復古的螢光配色帶來球鞋的新樣貌。（翻攝Virgil Abloh's instagram）

去年潮流界最高話題的Off-White X Nike 「The Ten」，是鞋迷心中的夢幻逸品，台灣開售時更爆滿人潮搶購。今年Off-White總監Virgil Abloh除了陸續推出「The Ten 2.0」外，在巴黎春夏時裝周又曝光Nike聯名的新款React Vapor Street，並找來潮模也是Off-White粉絲的Bella Hadid演繹，網狀加上鮮明的少女螢光配色，給球鞋定義了新樣貌，也造福Off-White X Nike的女性市場，預計將在2019年曝光開售消息。

另一方面，Off-White也與Converse二度聯名，Converse x Off-White Chuck 70保留了經典的帆布和後跟鞋標，透過豐富的細節來展現品牌特色，既是致敬也是重塑經典。 即起在摩曼頓敦南三Converse專賣店、INVINCIBLE，及JUICE-TAIPEI陸續販售，4880元。

(中國時報)