新光三越周慶超強 信義4店18日起跑

2018年10月09日 04:11 中國時報 郭家崴 報導

新光三越台北信義新天地LG智慧型OLED電視OLED65W8PWA，39萬9000元。（新光三越提供）

新光三越台北信義新天地dyson Cyclone V10 Absolute無線手持吸塵器，2萬6900元。（新光三越提供）

新光三越台北信義新天地adidas x Stella McCartney Ultraboost，原價8200元、特價5699元。（新光三越提供）

新光三越台北信義新天地買蘭蔻任一美白精華30ml（正貨，限量），送激光煥白玫瑰露50ml x 2，價值5700至6900元、特價3700至4900元。（新光三越提供）

新光三越台北信義新天地雅詩蘭黛粉持久底妝霸主發燒組（限量），價值5200元、特價3420元，憑貴賓卡購買限量送微分子肌底原生露30ml。（新光三越提供）

新光三越周年慶首波6店4日起首4日化妝品、名品、家用買氣都夯，破百萬人次捧場、較去年增近2成，業績超過40億元也優於預期；本月18日至11月12日台北信義新天地21周年慶接力，信義處副總曹美虹看好化妝品、名品、女性相關、家用和運動休閒相關類別都強，26天目標要衝55.1億元，較去年增1％。

化妝品2000送200

曹美虹表示，台北信義新天地1至9月為周慶備戰，包括A8 6、7F家用區及A9 6、7F餐廳街，共更新400多櫃、占整體約4成，業績增7％、來客增15％。4店超過1200個品牌，鞋、包、配件、美妝、服裝有超過100個聯名商品，數量較去年增逾4倍、超過3成是獨家；且有超過百家餐廳+小吃、6000個餐飲座位，集客力強。

周慶首14日全館滿5000送500、化妝品區滿2000送200；名品單櫃／大家電區／法雅客＋[i]Store滿萬送500，貴賓卡友首7日則可享滿萬送千；再加上「宇宙明星BT21」獨家聯名卡友禮，「要讓消費者買翻信義」，預料首日來客破22萬人，比去年近20萬人高1成，26天檔期上看400萬來客，也較去年380萬高1成。

美妝特惠500萬組

今年美妝特惠組備有500萬組，雅詩蘭黛粉持久底妝霸主發燒組和CLARINS、DARPHIN等保養品等有正貨買2送1；蘭蔻、SK-II等有首2日熱搶必斷貨商品；20大美妝品牌推出限定燒20點特企活動。環境家電看好可成長20％，服飾類因天氣轉涼預料也會熱銷。

此外，新光三越APP搭配skm pay首4日有雅詩蘭黛、LANCOME、資生堂東京櫃最低4.5折超值再加贈；NIKE、NEW BALANCE享單一特價2100元。昨記者會主持人也因優惠心動，海裕芬無時無刻要錄影收藏，鎖定購買GO PRO，與牙刷組、高單價機能型內衣；劉傑中周慶必買刮鬍泡和基礎保養品，也計畫買相機。

(中國時報)