iRent快閃優惠 第1小時免費

iRent 24小時自助租車突破10萬會員，即日起至12日推出第1小時免費租優惠。（和運租車提供）

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中國時報
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利用iRent專用APP即可查找附近的可租車輛。（截取自APP）

iRent會員突破10萬人，和運租車推出快閃優惠，即日起至12日，前1小時租金免費，同時繼台中、台南提供「路邊隨租隨還」服務後，本月也擴及至台北市，配置100台車供會員路邊隨租隨還。另家租賃品牌Zipcar則降低會員申請門檻，新推免費會員申辦活動。

iRent為和運租車首創24h自助租車服務，以手機APP搭配悠遊卡的簡易操作，3分鐘內就能在全台400個取車點，完成預約、取車及還車。目前全台車隊數達1000台，除了一般定點借還的方式，「路邊隨租隨還」服務可引導消費者抵達取車點，並利用尋車喇叭的車燈閃爍及聲音，輕鬆找到租用車輛，使用後停妥於路邊公有停車格即可還車。

iRent目前有YARIS、VIOS、ALTIS、SIENTA、PRIUS PHV等多種車款，每小時計價168元（不同車型另有起價）起，每公里3元，由於這波活動前1小時只需付里程費，而且不限次數，等於大開免費體驗之門，例如從信義區租車開到士林夜市（約10km），若在1小時到達就只需付30元里程費。

Zipcar也提供類似服務，但車輛為VW、Audi等德國品牌，有Audi A1、VW Golf、VW Beetle、VW Sharan和VW Caddy等不同車型，每小時租金208元（不同車型另有起價）起，業者表示，目前會員人數近3000人，約55台車，年底前會再購入一批新車，提供SUV車型的選擇。

(中國時報)

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