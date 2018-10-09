2018年10月09日 04:11 中國時報 周末／原作、笑臉貓／改編

（新經典文化提供）

「傅恆！」正在傅恆苦惱之際，好友的大嗓門透門而入，「連熬十天，我快散架了─」

口匡噹一聲，大門打開，海蘭察保持著推門的動作，愣在門口，眼珠子左右移動了一下，訕笑道：「我是不是打擾到你們了？我這就走，這就走，你們繼續，你們繼續哈……」

「……十天？」魏瓔珞忽然回身在傅恆胸口捶了一拳，面頰如同她的嘴唇一樣殷紅，與其說是憤怒，倒更像是害羞，咬著牙道，「還說不是你！」

傅恆望著她奪門而去的背影，忍不住提手撫胸，他覺得自己也生病了，這個地方又癢又軟，像泡在溫湯中，像沐浴在花海中。

「我真不是故意的。」海蘭察見魏瓔珞跑了，以為是自己的錯，搓了搓手，小心翼翼地討好，「要不……我再替你值一天班？」

傅恆一拳砸在他胸口，他這一拳頭可不像魏瓔珞的花拳繡腿，裂石般的力道差點把海蘭察給捶吐了。

「不需要！」傅恆笑道，「你這個大嘴巴！」

他的心如有花開，層層疊疊，相比之下，另外一個人的心情就不那麼美麗了。

「你說什麼？」

養心殿中，又碎了一只茶盞。

弘曆面色難看地坐在床沿：「你說那個賤婢已經回長春宮了？什麼時候？她不是還病著嗎？」

「回皇上，魏姑娘已經痊癒，昨夜就已經搬回長春宮了。」李玉小心翼翼地回道。

弘曆一聽，怒不可遏，隨手打翻了身旁的銅盆，銅盆滾落，溫水落了一地，殿中的人也跪了一地。

「她明明在朕之後染病，病程最少一個月！」弘曆冷冷道，「為何還能比朕先痊癒？」

「這……這……」李玉吞吞吐吐道，「也許她病得輕一些？」

「因為她從頭到尾都沒病！」弘曆怒道，「把這個賤婢找來，這一次朕一定要親手剝了她的皮！」

「皇上怎麼了？發這樣大的脾氣。」一個溫柔平和的聲音忽然響起，眾人循聲望去，都在對方的笑容中定下神來。

世上只有兩個女人，笑容有此安定人心的力量，一個是觀音，還一個是皇后。

即便是弘曆，看見她的笑容，怒氣也去了一半，正待將剩下的一半怒氣發洩出來，忽聽她道：「臣妾一路走來，聽見不少宮人在誇皇上呢。」

「哦？」弘曆略感意外，「他們都說了些什麼？」

「很多。」皇后在床沿坐下，「譬如皇上能忍常人不能忍，魏瓔珞為治病冒犯了您，您卻絲毫不計較，是個寬宏大量的明君。」

弘曆一聽，面色古怪。

「不但不怪她，在知道她被您感染了惡疾之後，沒有趕她離開，反而許她留在養心殿，讓最好的大夫給她看病，實乃有德之君，千古難尋……」皇后繼續道。

「夠了！」弘曆再也聽不下去，開口打斷她。

皇后便不再開口，只笑吟吟地看著他。

李玉小心翼翼打量他二人的臉色，見兩人都不開口，只好自己開口道：「皇上，那魏瓔珞……還要不要拿回來？」

弘曆不好對皇后發火，見他撞自己槍口上，立即掉轉槍頭，將火撒在他身上，龍靴蹬在李玉胸口，一下子將他踹翻，弘曆怒氣沖沖道：「你沒聽見嗎！人家出言激怒，是為了救朕！感染惡疾，是為侍疾！就算傳揚出去，人人讚她是不畏強權的忠僕！更何況，她病都痊癒了，再也抓不住痛腳！朕若現在降罪，豈非成了不識好歹的昏君！朕這才是啞巴吃黃連，有苦說不出！」

說著說著，他臉色真露出一絲苦色，彷彿接二連三地吃了黃連、木通、龍膽草、苦蔘……

那些他灌在魏瓔珞碗裡的藥，如今全吃在了他自己嘴裡。

真苦，苦不堪言。（本章節完結，本文摘自《延禧攻略》，新經典文化提供）

(中國時報)