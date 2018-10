2018年10月09日 04:11 中國時報 王岫

在電影裡,經常會有男、女主角,特意展現手上戴的○○名錶、背的○○品牌包包,或開著○○型名車,此之謂「置入性行銷」,太過明目張膽的話,會被取笑或批評的。

但如在影片裡,提到或展現○○名著或書籍,則通常不會被認為是「置入性行銷」,反而是推廣閱讀。為甚麼?因為書本一向是弱勢商品,卻是精神食糧,而我們社會的確太需要多認識好書了。

最近看了兩部掛著「教育」為名,實際上卻是以男主角擅長的動作、打鬥為吸睛內涵的影片,但筆者仍然推崇它們,因為畢竟它們都在影片中推薦了好的著作,讓看商業電影的觀眾至少也知道這些經典名著了。

以熱血鮮師教導頑劣學生,讓他們回頭是岸的港片──《大師兄》,自然免不了秀了好多甄子丹的拳腳功夫,但片裡有香港中學會考的考題,提到殷海光的〈人生的意義〉,卻值得台灣觀眾留意一下。殷海光是戒嚴時期我國自由主義學者的代表,也是50、60年代台大哲學系教授。他因支持《自由中國》雜誌, 遭到政府打壓,被迫辭去台大教職。1966年4月,他被邀請赴政大演講,以「人生的意義」為題,此為他最後一次公開演講,但這篇演講稿,深獲當時香港學界推崇,被選入香港中學語文科教材,所以香港中學生可能比我們台灣學生還認識殷海光。

《大師兄》片中,一位本已放棄學習的學生,因對〈人生的意義〉的選擇題考題,有了自己的答法,而獲得甄子丹(片中的陳老師)的嘉許,從此改變了這位學生的學習態度。

這過程當然太快,但如果能引起國內大學或中學生對殷海光及當時台灣學界的認識,就是電影的教育作用了。現在的學生,要讀到〈人生的意義〉這篇講稿,當然網路一查就有,但如要與其他殷海光文章配合閱讀,則看看收錄此篇文章的《春蠶吐絲──殷海光最後的話語》(1969年,陳鼓應編),以及2013年台大出版中心編印的《殷海光全集》第14冊的《學術與思想 下冊》,都可以喔!要不然,走訪溫州街的「殷海光故居」,了解為何殷海光在香港比在台灣還紅,還跑到電影中去行銷一番了呢!

至於另一好萊塢大片《私刑教育2》,也是丹佐.華盛頓的動作片續集,雖然故事緊湊、流暢,但不免也刀槍齊飛、鮮血四濺,走暴力美學路線,是兒童不宜的片子。但片中卻是難得處處提到文學經典名著,對文學教育或閱讀的提倡或許有一些貢獻吧!

片中因故退出國家祕密特務組織的男主角,改開Uber為生,隱居社區小公寓,以自己方式行俠仗義(故謂之「私刑教育」),但他私下熱愛閱讀,亡妻生前與他約定看完「人生必讀的百大書單」。這百大必讀書單,閱讀、教育、圖書館、出版界等推出頗多,各自不同,但電影中陸續出現的書籍,卻與電影情節和角色頗多配合,這不禁讓人佩服編導的巧思。

電影開頭,男主角在開往土耳其,執行一項正義任務的列車上,讀的一本書,是當代美國黑人作家科特斯(Ta-Nehisi Coates) 2015年獲得美國圖書獎非小說類的《在世界與我之間》( Between the World and Me)。這本書指出黑人在美國所謂自由、民主社會下成長的恐懼和無奈,但作者也要兒子剛強地奮鬥下去。對照片中黑主角和社區許多底層黑人青少年的角色,正是直觸電影的種族核心議題之一。莫怪片中男主角看完這部書後,要求他要幫助的一位社區黑人青少年也要讀完,做為付酬給他工作做的交換條件。

這本書男主角看完後,又去書店拿了預訂的《流浪者之歌》,這是德國作家赫曼.赫塞獲得諾貝爾文學獎的代表作,上世紀60、70年代,在台灣曾風行一陣子,是經典文學作品之一,也是片中男主角百大閱讀書單的最後一本了,電影似乎暗示,讀完後,或許他就可結束心靈的流浪之路了。

當然電影高潮疊起,男主角又陷入了要執行正義任務的漩渦中。那位社區青少年在連環事件中,在男主角屋內,遭遇歹徒欲殺人滅口的危機。尚在遠處的男主角以手機搖控指示青少年進入他的書房,啊!百本書單看過的書,大概都在書架上吧!他叫青少年拿起書架中間一本書──萊特(Richard Wrght,1908-1960)寫的《土生子》(Native Son),這也是一本影響50、60年代美國黑人民權運動的經典小說,充滿恐慌、逃亡的氛圍和黑人宿命的敘寫,正符合影片當時劇情的緊張、窒息氣氛。青少年翻開這本書,按下藏在書頁中的按鈕,書架內面打開了,他進入後面隱藏的小密室,方躲開歹徒的搜索。於是,電影,又行銷了這本小說的書名了。

最後在男主角老家海邊村落的大決戰,是此部電影打鬥及槍戰的經典片段,事件結束後,男主角坐在沙發上,遙望窗外大海,旁邊的茶几上,除了有他和亡妻的照片外,也有一本世界著名的經典小說──法國作家普魯斯特(Marcel Proust,1871-1922)的《追憶逝水年華》,這書名就像他一直懷念著與逝去太太一起生活的那段歲月一樣,他讀完後,特別放在老家,亡妻的照片旁的。當然,這本意識流小說,卷帙浩繁難讀,觀眾只需要知道有這本小說,大概也就算具有文學基本素養了。

通常文藝電影比較會提起經典或文學名著,如前幾個月前上演的《街角的書店》或《真愛收信中》等片,都會讓觀眾因(電)影而知某些書(名)的;但如《大師兄》和 《私刑教育2》等以動作、打鬥吸引觀眾的,竟也在片中有經典名著的過場,無疑的,也是允武允文的電影,或者說,編劇確實下了功夫呢!

