2018年10月09日 04:11 中國時報 王岫

在電影裡，經常會有男、女主角，特意展現手上戴的○○名錶、背的○○品牌包包，或開著○○型名車，此之謂「置入性行銷」，太過明目張膽的話，會被取笑或批評的。

但如在影片裡，提到或展現○○名著或書籍，則通常不會被認為是「置入性行銷」，反而是推廣閱讀。為甚麼？因為書本一向是弱勢商品，卻是精神食糧，而我們社會的確太需要多認識好書了。

最近看了兩部掛著「教育」為名，實際上卻是以男主角擅長的動作、打鬥為吸睛內涵的影片，但筆者仍然推崇它們，因為畢竟它們都在影片中推薦了好的著作，讓看商業電影的觀眾至少也知道這些經典名著了。

以熱血鮮師教導頑劣學生，讓他們回頭是岸的港片──《大師兄》，自然免不了秀了好多甄子丹的拳腳功夫，但片裡有香港中學會考的考題，提到殷海光的〈人生的意義〉，卻值得台灣觀眾留意一下。殷海光是戒嚴時期我國自由主義學者的代表，也是50、60年代台大哲學系教授。他因支持《自由中國》雜誌， 遭到政府打壓，被迫辭去台大教職。1966年4月，他被邀請赴政大演講，以「人生的意義」為題，此為他最後一次公開演講，但這篇演講稿，深獲當時香港學界推崇，被選入香港中學語文科教材，所以香港中學生可能比我們台灣學生還認識殷海光。

《大師兄》片中，一位本已放棄學習的學生，因對〈人生的意義〉的選擇題考題，有了自己的答法，而獲得甄子丹（片中的陳老師）的嘉許，從此改變了這位學生的學習態度。

這過程當然太快，但如果能引起國內大學或中學生對殷海光及當時台灣學界的認識，就是電影的教育作用了。現在的學生，要讀到〈人生的意義〉這篇講稿，當然網路一查就有，但如要與其他殷海光文章配合閱讀，則看看收錄此篇文章的《春蠶吐絲──殷海光最後的話語》（1969年，陳鼓應編），以及2013年台大出版中心編印的《殷海光全集》第14冊的《學術與思想 下冊》，都可以喔！要不然，走訪溫州街的「殷海光故居」，了解為何殷海光在香港比在台灣還紅，還跑到電影中去行銷一番了呢！

至於另一好萊塢大片《私刑教育2》，也是丹佐．華盛頓的動作片續集，雖然故事緊湊、流暢，但不免也刀槍齊飛、鮮血四濺，走暴力美學路線，是兒童不宜的片子。但片中卻是難得處處提到文學經典名著，對文學教育或閱讀的提倡或許有一些貢獻吧！

片中因故退出國家祕密特務組織的男主角，改開Uber為生，隱居社區小公寓，以自己方式行俠仗義（故謂之「私刑教育」），但他私下熱愛閱讀，亡妻生前與他約定看完「人生必讀的百大書單」。這百大必讀書單，閱讀、教育、圖書館、出版界等推出頗多，各自不同，但電影中陸續出現的書籍，卻與電影情節和角色頗多配合，這不禁讓人佩服編導的巧思。

電影開頭，男主角在開往土耳其，執行一項正義任務的列車上，讀的一本書，是當代美國黑人作家科特斯（Ta-Nehisi Coates） 2015年獲得美國圖書獎非小說類的《在世界與我之間》（ Between the World and Me）。這本書指出黑人在美國所謂自由、民主社會下成長的恐懼和無奈，但作者也要兒子剛強地奮鬥下去。對照片中黑主角和社區許多底層黑人青少年的角色，正是直觸電影的種族核心議題之一。莫怪片中男主角看完這部書後，要求他要幫助的一位社區黑人青少年也要讀完，做為付酬給他工作做的交換條件。

這本書男主角看完後，又去書店拿了預訂的《流浪者之歌》，這是德國作家赫曼．赫塞獲得諾貝爾文學獎的代表作，上世紀60、70年代，在台灣曾風行一陣子，是經典文學作品之一，也是片中男主角百大閱讀書單的最後一本了，電影似乎暗示，讀完後，或許他就可結束心靈的流浪之路了。

當然電影高潮疊起，男主角又陷入了要執行正義任務的漩渦中。那位社區青少年在連環事件中，在男主角屋內，遭遇歹徒欲殺人滅口的危機。尚在遠處的男主角以手機搖控指示青少年進入他的書房，啊！百本書單看過的書，大概都在書架上吧！他叫青少年拿起書架中間一本書──萊特（Richard Wrght，1908-1960）寫的《土生子》（Native Son），這也是一本影響50、60年代美國黑人民權運動的經典小說，充滿恐慌、逃亡的氛圍和黑人宿命的敘寫，正符合影片當時劇情的緊張、窒息氣氛。青少年翻開這本書，按下藏在書頁中的按鈕，書架內面打開了，他進入後面隱藏的小密室，方躲開歹徒的搜索。於是，電影，又行銷了這本小說的書名了。

最後在男主角老家海邊村落的大決戰，是此部電影打鬥及槍戰的經典片段，事件結束後，男主角坐在沙發上，遙望窗外大海，旁邊的茶几上，除了有他和亡妻的照片外，也有一本世界著名的經典小說──法國作家普魯斯特（Marcel Proust，1871-1922）的《追憶逝水年華》，這書名就像他一直懷念著與逝去太太一起生活的那段歲月一樣，他讀完後，特別放在老家，亡妻的照片旁的。當然，這本意識流小說，卷帙浩繁難讀，觀眾只需要知道有這本小說，大概也就算具有文學基本素養了。

通常文藝電影比較會提起經典或文學名著，如前幾個月前上演的《街角的書店》或《真愛收信中》等片，都會讓觀眾因（電）影而知某些書（名）的；但如《大師兄》和 《私刑教育2》等以動作、打鬥吸引觀眾的，竟也在片中有經典名著的過場，無疑的，也是允武允文的電影，或者說，編劇確實下了功夫呢！

(中國時報)