政治追殺 強奪民產！黨產會認定中影為國民黨附隨組織

中影文化城。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導
中影新世界大樓。（陳信翰攝）
中影八德大樓。（本報資料照片）
中影小檔案

黨產會昨認定中影公司為國民黨的附隨組織，凍結118億元資產。黨產會主委林峯正說，國民黨曾實質控制中影的人事、財務與業務經營，且以非相當對價使中影脫離國民黨實質控制，事證充足。

資產凍結 電影院正常經營
侵害人民財產 毫無轉型正義

國民黨文傳會副主委洪孟楷痛批，這根本是「選舉前的政治認定」，違憲亂紀，嚴重侵害人民財產權。

郭台強所有 118億元資產凍結

黨產會如何認定中影非以相當對價脫離國民黨控制？林峯正說，國民黨在2006年將持有的中影公司82.56％股權，由中投等黨業事業以每股65元，共計31億元，賣給郭台強夫人羅玉珍、莊婉均等人，但此售價未將中影擁有330部影劇的著作權價值計入，約低估10億餘元，另亦低估中影擁有的華夏大樓、新世界大樓及中影文化城等三大不動產價值，全部加總至少低估價值18億餘元。

台苯藍變綠 算不算附隨組織

然而，值得注意的是，如果已經轉為民營的中影也要被黨產會認定為國民黨附隨組織，依黨產會處置措施，118億元資產將被認定為不當取得，最後收歸國有，黨產會的認定與追殺，恐株連甚廣。

舉例而言，上市公司台苯是在1979年，央行總裁兼行政院經建會主委俞國華主導下，由國民黨中央投資公司與三家民間公司共同投資成立，成立之初，中投持股占4成，台苯一度也被認為是國民黨黨產。在2000年政黨輪替，國民黨在野後，開始瘦身黨產，自台苯撤資，民進黨新潮流大老吳乃仁的勢力進入。

2016年初民進黨同時獲得總統與國會大選勝利後，台苯在4月召開股東會，吳乃仁之女吳怡青當選新任台苯董事長，年僅38歲且久居國外正在念博士班。吳乃仁之子吳怡翰也當上董事。對此，民進黨創黨黨員林正杰在臉書批吳乃仁女兒當台苯董事長，兒子當董事，一戶兩席，毫不避諱，「是把台灣人當成聾啞人士嗎？」

吳乃仁派兒女進駐 毫不避諱

當時國民黨文傳會副主委毛嘉慶與李明賢亦炮轟吳怡青月薪高達45到50萬，認為民進黨在養肥貓。前政策會執行長蔡正元也抨擊台苯根本是國民黨黨產變成民進黨政客私產的案例。如今台苯的董監事名單中，林文淵是法人代表，持有1.89％股權。

在中影的案例上，黨產會宣稱是因為沒有用對價關係買賣，所以雖然已經被國民黨賣給民間第三人，仍要追討。問題是如果此例一開，未來黨產會在台苯等其他案例上，是否也要一一計算清查，並認定為附隨組織，收歸國有？接手國民黨舊中央黨部大樓的張榮發基金會，會不會是下一個被清查的單位？

(中國時報)

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