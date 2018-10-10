可悲！CAS優良蛋品保證沒用！毒蛋回收再上架 上萬顆吃下肚

國內前5大蛋品供應商義進金公司9日遭離職員工爆料，涉嫌將含有動物用藥「乃卡巴精」的雞蛋回收後，未銷毀又重新包裝出貨，賣場隨即將義進金蛋品全數下架，並提供退貨服務。（張鎧乙攝）

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中國時報
／綜合報導

毒蛋事件再現！國內前5大蛋品供應商義進金公司涉嫌將含有動物用藥「乃卡巴精」的雞蛋回收後，竟未銷毀又重新包裝出貨，估計已有1萬4000多顆毒雞蛋被民眾吞入肚，高雄橋頭地檢署日前傳喚義進金公司負責人蘇文源等3兄妹，訊後依加重詐欺、違反《食安法》等罪嫌，各以20萬至50萬元不等交保候傳；蘇文源等人則辯稱，沒有賣毒蛋。

問題蛋亂竄 中央、嘉縣踢皮球
乃卡巴精 雞隻抗球蟲病藥

橋頭地檢署調查，義進金公司登記在新北市，於彰化及高雄均設有畜牧場，負責人蘇文源等人涉嫌2016年起迄今，將遭退回有「乃卡巴精」農藥殘留的雞蛋回收後並未銷毀，反而包裝成其他產品、更改畜牧場名稱後，重新出貨給全聯福利中心、國軍副供站及全台各地蛋糕店等通路，檢方正追查問題蛋流向。

義進金又出包 負責人交保

檢方發現，義進金公司的離職員工持自行蒐證畫面爆料，指控義進金身為國內前5大蛋品供應商，標榜產銷合一及CAS優良蛋品，卻將快過期蛋品回收混在新鮮蛋品中，改標換裝後以「即期蛋品」在賣場販售；甚至將逾期蛋打破與其他回收的破損雞蛋一起做成液體蛋，販售給烘焙業者或熱炒店。

檢方9月20日到義進金搜索，採集逾期和破損的瑕疵蛋樣品送驗，並將蘇文源、彰化蛋品洗選廠負責蘇文亭、高雄配銷處蘇文仕3兄妹及郭姓、顏姓、曾姓3名員工帶回偵訊，由於被告供詞不一，檢察官認為3兄妹涉嫌重大，訊後諭令蘇文源50萬元、蘇文仕30萬元、蘇文亭20萬元交保候傳。

無轉報衛生局 未即時封存

但蘇文源等人喊冤，該公司的金愛蛋7月被檢驗出有乃卡巴精殘留，除立即下架外，主動送驗同批號金愛蛋給第三方公正單位，檢測結果為無乃卡巴精殘留，因肉雞使用的飼料可含有乃卡巴精，但蛋雞的飼料嚴禁乃卡巴精，研判是運送飼料的車輛未確實清潔交叉感染，屬偶發個案。另外，關於回收蛋重新販售，是因高雄廠7名員工有勞資糾紛，才會爆料，影片並非該公司生產的作業流程，且回收蛋都有加以區隔，不可能再流入市面。

而令檢方憂心的是，搜索當天在義進金公司發現送驗報告，得知嘉縣府農業處抽樣驗出，僅交由驗證機構通知義進金，並無轉報衛生局，以致沒即時全面清查下架、封存。

義進金之後複驗通過，由於檢方無法查扣該批蛋，只能採樣公司目前的產品送驗，再分析比對出貨資料、帳冊及交易明細，深入釐清「乃卡巴精」毒蛋數量、被換包裝成什麼產品及流向何處。

(中國時報)

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