前「深澳」、後「觀塘」 斧鑿痕跡深！新聞透視－民進黨政治力介入 摧死環評精神

2018年10月10日 04:11 中國時報 廖德修

環評制度實施20餘年，幾經淬鍊才有今日的專業成就，令人深覺悲涼的是，民進黨為遂行其政治目的，前「深澳」、後「觀塘」，竟就把彌足珍貴的環評精神，摧毀殆盡，宣告死亡。

官派強勢主導 無客觀性

深澳案由環境律師出身的環保署副署長詹順貴投下關鍵一票過關，由於反差太大，使得環評的客觀性引起討論。眾所周知他所揹負的是政治使命，為了電力供應無虞必須通過環評。前天的觀塘案，也是由官派環委強勢主導翻案成功。儘管環保署強調合乎程序，環評透明度無虞；但讓學術環委最無法接受的同樣是政治力介入，環評精神再受摧殘。

有環委直言，政府對於觀塘案就是要翻盤，環評大會勉強湊足10人，學術環委僅3位出席，這代表站在學術專業立場，觀塘案值得商榷，必須再謹慎評估。表決雖採不記名投票，合理推測僅1位學術環委投贊成票，而14位學術環委，即使扣除因故自請迴避的3人，僅1/11同意翻案，會不會太欠缺正當性？

國發會急翻案 如願以償

至於6位官派環委在環評大會發言雖不多，國發會代表卻很直白，雖亦提到防制空汙，但重點卻是站在經濟發展的考量，電力必須穩定供應，應速進行表決。就是要翻案，結果也如願以償，這不就是政府自己球員兼裁判？難怪環委與環團都不服氣。

而讓全民最感訝異的是，行政院長賴清德在環評大會前拋出「觀塘換深澳」的風向球，只要觀塘案過關，深澳煤電廠可重新評估是否興建。這是完全不同的兩件環評案，怎能用來當作籌碼進行交換？如果深澳案可以說停就停，當初為何一再強調非建不可；且這半年來行政機關一再為深澳案護航，賴揆自己還說過「乾淨的煤」，不就毫無意義。

何況觀塘案在去年5、6月間就進入環評程序，通過後能夠貢獻多少電力，台電的數據清清楚楚，為何政府到現在才恍然大悟，原來有了觀塘港就可以不用蓋深澳廠了。說穿了，還不是選舉將屆，政治操弄斧鑿過深。

學術環委不禁擔憂，環評制度走了20幾年，好不容累積了相當的共識，破壞卻很容易；像這樣一再受到政治干預，以後誰還會相信環評的結果？

(中國時報)