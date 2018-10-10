藍酸賴揆 阻胖周瑜總統路

2018年10月10日 04:11 中國時報 葉德正 、林欣儀／綜合報導 甘嘉雯、賴佑維、、林欣儀／綜合報導

「從來沒答應大潭列為藻礁保護區」，桃園市長鄭文燦昨天強調，不過，桃園市議會國民黨團則打臉說，鄭文燦2014年臉書批評吳志揚的言論，如今看來像是「穿越時空罵自己」，並善意提醒「行政院長賴清德想阻礙鄭文燦的總統之路，他在害你，1124會付出代價」！

黨團副書記長梁為超與市議員舒翠玲、葉明月、黃婉如、詹江村、黃敬平、徐玉樹、林政賢、劉茂群、萬美玲等人9日痛批鄭文燦未表態反對、態度昨是今非，利用人民的健康為自己的能源政策背書，「新北市長朱立倫說絕不發深澳許可，但鄭文燦卻將責任推卸給馬政府。」

「這根本是民進黨的宮廷鬥爭，賴清德擔心鄭文燦有朝一日走入總統府，藉此害他」，徐玉樹說，外界說鄭躺著選，如今中央丟個未爆彈，票恐跑掉5至10萬，阻礙鄭未來的政治生涯。

鄭文燦則表示，原國民黨執政時代，希望用大潭232公頃做第三接收站，現在縮減成1/10，從原來232公頃縮減為23公頃，過去沒做調查，他上任後，針對大潭海岸做了藻礁生態調查，那邊雖有藻礁地形，但活體藻礁少，大概只有3％。

鄭文燦表示，過去吳志揚時代畫定的區域是大潭電廠以南的觀新藻礁，是最豐富地帶，2012年他時任民進黨桃園縣黨部主委時，與搶救觀新藻礁行動聯盟潘忠政所簽共同聲明，就是觀新藻礁，而非北邊的大潭藻礁，蔡英文總統2013年4月曾造訪的藻礁區域，也是受《桃園觀新藻礁生態系野生動物保護區》規範的觀新藻礁。「觀新與大潭」是不同地方。

新北市長朱立倫指出，這次環評若有選舉考量，新北市民不可能會接受；國民黨新北市長參選人侯友宜強調，深澳與觀塘案不能混為一談，中央要與民意站在一起；國民黨台中市長參選人盧秀燕則認為，這「根本是荒腔走板的決策」，也凸顯民進黨能源政策的錯誤、將謀殺所有台灣人。

(中國時報)