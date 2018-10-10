政策髮夾彎國民黨轟政院背離民意

2018年10月10日 04:11 中國時報 郭建伸 、 周毓翔 、 楊孟立 、 張穎齊 ／綜合報導 ／綜合報導

觀塘案環評獲通過，外界批評是環評史上最黑暗的一天。行政院長賴清德9日表示，經濟發展應該與環境取得平衡，儘管觀塘案第三接收站對能源轉型非常重要，但行政院並沒有離開兼顧經濟發展與環境保護原則。對於環保署前副署長詹順貴提出的批評，賴清德僅簡單表示，「這我都承擔，沒有進一步說明。」

反深澳燃煤電廠自救會長陳志強痛批，這根本是政治語言的假議題，三接蓋的地點不僅會破壞藻礁生態，且政府從未說明是接到哪個電廠，更沒有明確說要撤回深澳，只是為了轉移輿論焦點、救選情，一切都是政治考量！當時民進黨就極力擋下這件案子，如今反而成了贊成的那方，想問民進黨是「時空錯置」了嗎？

藍委廖國棟在質詢時要求賴清德為政策髮夾彎道歉，賴清德說外界誤解觀塘案，強調全案是恪遵蔡英文總統保護藻礁的方向。賴清德表示，多次會議上，他都是要求中油一定要尊重環評會議結論，在政委張景森的督導下，開發計畫已大幅調整，僅剩下23公頃的開發面積，相較原本200多公頃，「可見，我們的確是尊重環評大會意見」。

藍委蔣萬安先批評府院黨都在護航深澳燃煤電廠，不顧當地居民反對。賴清德則說當地民眾是支持超超臨界燃煤發電的；蔣萬安批評「你離民眾真的很遠」，賴清德說「沒有錯」，賴馬上發現口誤，補充道，「…當地民眾，沒有錯，是這樣的意見。」

蔣萬安質疑，二日賴清德答詢藍委王育敏時還說蓋深澳是行政院政策，五日又說如果觀塘案通過可以重新評估，中間是發生何種轉折？賴清德強調，政院的立場就是要穩定供電，如果天然氣發電狀況穩定，就可以重新評估深澳興建與否，絕對沒有觀塘換深澳的意思。

(中國時報)