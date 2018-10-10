放毒又解毒 民進黨誠信破產

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中國時報

民進黨企圖用觀塘換掉深澳，搶救蘇貞昌在新北低迷選情，但今年初不顧新北市府、專家學者反對強行通過的環差案正是小英政府，如今又宣布可以暫緩有條件停建，「放毒的是你，解毒也是你」，要新北市民如何相信？且類似過河拆橋的案例不止這一樁，誰知選舉結束後會不會翻臉不認人，足證民進黨政府早已誠信破產。

民進黨執政後，把六都唯一國民黨執政的新北市視為眼中釘，祭出多項「懲罰方案」，例如國民黨時期行政院拍板定案落腳於鶯歌的原住民族博物館，竟能推翻，重啟選址流程，硬是把建設拔走放到高雄，地方期待淪為一場空。

又如前瞻基礎建設計畫，新北市軌道建設竟然一毛錢都沒分到，還被戲稱為「0元俱樂部」，擺明就是要讓三環三線蓋不下去，新北市民群情激憤，及市長朱立倫多次邀集立委爭取，中央才勉為其難撥補，但相較於綠營執政縣市分到的額度根本就是九牛一毛。

其他如國家電影中心，新板特區的大台北歌劇院等建設，文化部刻意忽略新北市民爭取建設的要求，擺明就是「非我族類其心必異」心態作祟，新北市民已心寒。

深澳燃煤電廠影響大台北地區民眾身體健康，甚至破壞當地生態，中央卻強渡關山通過環差案，賴揆還硬扯「乾淨的媒」，如今發現苗頭不對恐拖垮選情，乾脆選擇贏到有剩下的桃園「觀塘換掉深澳」，誤以為這樣施惠新北市民，就可獲得支持。

《白蛇傳》白蛇半夜四處放毒，村民中毒後再去跟許仙買解藥，「放毒也是我、解毒也是我，他們拿錢給我賺、還要感謝我。」民進黨執政後的作為，正是白蛇與許仙翻版。為了選舉，難保「觀塘上、深澳下」只是煙幕彈，新北市民不會再上當！

(中國時報)

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