悖離民主 中影將尋司法救濟

不當黨產處理委員會9日召開委員會議，認定中影為國民黨附隨組織。圖為位於外雙溪的中央電影公司製片廠。（陳信翰攝）

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中國時報
／綜合報導
小野（左）與吳念真（右），對於中影被認定為國民黨附隨組織，都不願多做評論。（本報資料照片）
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黨產會9日認定中影公司為國民黨的附隨組織，中影董事會代表林麗珍昨發聲明指出，未區分70多年時空變遷，且無考量各種類型附隨組織結構，以悖於民主法治原則方式，造成侵害中影及其股東權益，無法落實轉型正義。聲明表達遺憾之餘，也將尋求司法救濟。

未區分70多年時空變遷

聲明重點有三，一司法機關判決確定，中影名下日產戲院屬正當合法取得，全體股東均信賴該判決效力，認定中影非不當取得日產戲院，故黨產會之宣告，亦應保護善意且信賴司法判決取得股權的股東權益。

二，中影股權雖於94年簽訂買賣協議，但期間歷經蔡正元、莊婉均股權糾紛及掏空事件，至96年間羅玉珍接手股權時，中影年虧損逾2億元，其後10幾年經幾次股權更替，股東（含官股台銀）願認股投資，並將中影交郭台強董事長經營，完全是信賴並認定中影非黨營事業或政黨附隨組織。

三，黨產會認定將導致中影營運及融資，產生實質經營效能變化，員工就業和生計將頻添變數、危機，造成善意投資中影的小股東們權益蒙受重大損害。

員工就業生計頻添危機

中影舉3項恐受影響營運計畫，如台中市政府OT案，營運執行或財務必發生重大不利影響，無法按原計畫履行，評估是否依約終止；未來計畫配合政府文化政策規畫繼續經營之台中藝術電影院，將難續推；擬對文化產業深耕、提升之電影、藝術、文化產業提升之產學建教合作，也會因此受阻，僅能考慮是否停止相關建教合作。

中影成立54年來是台灣電影推手，1980年代更帶起「台灣新浪潮電影」運動，培植李安、侯孝賢、蔡明亮及楊德昌等知名導演，並製作《喜宴》、《飲食男女》等影片，受國際好評。尤其近年投資不少佳作，如《翻滾吧！阿信》、《賽德克‧巴萊》及《刺客聶隱娘》等，在華語影圈舉足輕重。對此，當年也是推手的名導吳念真僅用一句話回應：「我真的不清楚，因中影太複雜了！」

小野：影片應變公共財

曾任職中影8年的作家小野說，中影是否屬國民黨附隨組織，牽涉很多法律攻防，他無法評論。但從文化資產角度看，現在很多工作者拍攝紀錄片等，想運用中影影片，需付很高版權費，若這些著作權能回歸國家，就能用電影資料法管理、保存，開放全民運用，變成真正的公共財。

(中國時報)

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