資產凍結 電影院正常經營

中影昨被黨產會認定為國民黨附隨組織，成立逾半世紀的中影，製作了許多好電影。圖為2011年中影董事長郭台強（右三）為48屆金馬獎大贏家《賽德克巴萊》及導演魏德聖（左三）舉行慶功宴。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

黨產會認定中影為國民黨附隨組織後，引外界疑慮，中影旗下電影公司如何運作？黨產會主委林峯正說，電影院還是可正常經營，消費者權益不受影響，處分書昨下班前送達中影，已邀中影11日派員至黨產會討論未來申請動支相關事宜。

林峯正指出，中影人事、財務和業務經營，都可得證是國民黨附隨組織，如前董事長辜振甫曾上書國民黨中央祕書長請辭中影董座，未獲允許，「正常公司董事長是董事選的，但他卻是黨中央支持而當。」

財務上，中影成立登記資本以日產戲院抵充作資本，林峯正說，這些戲院原該收歸國有，卻成中影成立時資本，以現在眼光看根本不可能。林再舉例，1977年中影股東常會記載公司內部財務決議要報請國民黨文工會核備。業務經營上，中影經營政策記載也寫，要配合（國民）黨中央指示。中影前身台影跟經濟部設立登記時，也自己表示為黨營。

中影資產總值118億元，含中影八德大樓、中影文化城、新世界大樓戲院。林峯正說，中影資產雖被凍結，黨產會仍會顧慮消費者權益，買了電影票還是可看，已邀中影11日派員協商之後動支事宜，救國團即是例子，當時很多人認為被認定為附隨組織後會退費，但至今營運正常。

國民黨已將中影持股賣出，如黨產會認定中影財產屬不當取得，買方該如何救濟？林峯正說，屆時將把中影收歸國有，但依《黨產條例》，買方可「保留」當初購買出資31億元，以金錢返還或保留部分持股，屆時再定。

對國民黨批評此乃選舉考量，林峯正回稱，黨產會有依黨產條例規定辦聽證，程序沒問題，跟選舉完全無關。

商仲業者估算，中影旗下新世界大樓、八德大樓、中影文化城，以市值估計價值應高達270億。其中，西門町燙金地段新世界大樓身價近50億。

(中國時報)

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